بوتين يمنح كاهنا محاربا قُتل في أوكرانيا أرفع وسام روسي

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء أرفع وسام للدولة إلى الأسقف المؤيد للكرملين ميخائيل فاسيليف، الذي قتل في أوكرانيا نهاية الأسبوع.

وذكر مرسوم نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة أن الأسقف مُنح أمس الثلاثاء وسام بطل روسيا الاتحادية "للشجاعة والبطولة اللتين أظهرهما خلال أداء واجبه المدني".

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان إن الأسقف قتل صباح الأحد الماضي "في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال قيامه بواجبات رعوية".

وأضاف البيان أن فاسيليف ولد عام 1971 ونشط في "نقاط ساخنة وعمليات حفظ سلام" بما في ذلك كوسوفو والبوسنة وسوريا.

وأفاد مراسل التلفزيون الروسي الرسمي أن الأسقف قتل خلال هجوم صاروخي "ككاهن محارب بين جنود مظليين".

وسيُنقل نعش الأسقف جوا إلى موسكو ليلا حيث يُقام اليوم الأربعاء قداس في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو يترأسه البطريرك كيريل، الذي يعد أيضا مؤيدا للكرملين.