بايدن يسافر بعد الانتخابات لحضور اجتماعات قمة في مصر وكمبوديا وإندونيسيا

قال مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية إن الرئيس جو بايدن سيقوم بجولة واسعة لحضور قمة المناخ العالمية في مصر واجتماعات رابطة آسيان في كمبوديا وقمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وأوضح المسؤولون أن بايدن سيبدأ جولته بالسفر إلى مصر للمشاركة في قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ "كوب 27" يوم الجمعة، حيث سيتحدث عن جهود الولايات المتحدة لخفض انبعاثات الغازات الضارة كما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضافوا أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى كمبوديا من السبت إلى الأحد للمشاركة في القمة السنوية للولايات المتحدة والدول الأعضاء في رابطة آسيان وقمة شرق آسيا، حيث سيركز على قضايا منطقة المحيطين الهندي والهادي ويتحدث عن التزام الولايات المتحدة بدعم نظام دولي يقوم على المبادئ في بحر جنوب الصين.

ومن المقرر أن يزور بايدن إندونيسيا من الأحد إلى الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن بايدن سيدافع بقوة عن أوكرانيا وينتقد روسيا خلال الاجتماع.

ولم يوضح المسؤولون ما إذا كان بايدن سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وما الذي يمكن أن يتضمنه جدول أعمال اجتماع بينهما.

وتعمل الحكومتان من أجل ترتيب ما سيكون أول اجتماع مباشر بين الزعيمين منذ تولي بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني عام 2021.