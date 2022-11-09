أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

بايدن يسافر بعد الانتخابات لحضور اجتماعات قمة في مصر وكمبوديا وإندونيسيا

Biden, Obama, Senate candidate Fetterman attend rally in Philadelphia
بايدن سيقوم بجولة واسعة بدءا من يوم الجمعة المقبل (الأناضول)
9/11/2022

قال مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية إن الرئيس جو بايدن سيقوم بجولة واسعة لحضور قمة المناخ العالمية في مصر واجتماعات رابطة آسيان في كمبوديا وقمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وأوضح المسؤولون أن بايدن سيبدأ جولته بالسفر إلى مصر للمشاركة في قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ "كوب 27" يوم الجمعة، حيث سيتحدث عن جهود الولايات المتحدة لخفض انبعاثات الغازات الضارة كما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضافوا أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى كمبوديا من السبت إلى الأحد للمشاركة في القمة السنوية للولايات المتحدة والدول الأعضاء في رابطة آسيان وقمة شرق آسيا، حيث سيركز على قضايا منطقة المحيطين الهندي والهادي ويتحدث عن التزام الولايات المتحدة بدعم نظام دولي يقوم على المبادئ في بحر جنوب الصين.

ومن المقرر أن يزور بايدن إندونيسيا من الأحد إلى الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن بايدن سيدافع بقوة عن أوكرانيا وينتقد روسيا خلال الاجتماع.

ولم يوضح المسؤولون ما إذا كان بايدن سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وما الذي يمكن أن يتضمنه جدول أعمال اجتماع بينهما.

وتعمل الحكومتان من أجل ترتيب ما سيكون أول اجتماع مباشر بين الزعيمين منذ تولي بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني عام 2021.

المصدر : رويترز