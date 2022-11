3 مسلمات يفزن بانتخابات الكونغرس النصفية

فازت الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، ومواطنتاها من أصل صومالي إلهان عمر وزينب محمد، بـ3 مقاعد للحزب الديمقراطي، في الانتخابات النصفية للكونغرس.

وللمرة الثالثة لكلتيهما، فازت رشيدة بمقعد في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان، في حين فازت إلهان بمقعد عن ولاية مينيسوتا.

من جهتها، باتت زينب محمد، أصغر امرأة تنتخب لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا، وفق النتائج الأولية.

Young people, Black and Brown people, Indigenous people, and women made this happen. This is your victory. #EasierNotHarder 💜 pic.twitter.com/8tFA8mrV50

— Zaynab Mohamed (@ZaynabForSenate) November 9, 2022