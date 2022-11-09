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3 مسلمات يفزن بانتخابات الكونغرس النصفية

U.S. Representatives Rashida Tlaib (D-MI) and Ilhan Omar (D-MN) react as they discuss travel restrictions to Palestine and Israel during a news conference at the Minnesota State Capitol Building in St Paul, Minnesota, August 19, 2019. REUTERS/Caroline Yang
إلهان عمر (يمين) ورشيدة طليب جددتا الفوز للمرة الثالثة (رويترز)
9/11/2022-|آخر تحديث: 10/11/202212:05 AM (مكة المكرمة)

فازت الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، ومواطنتاها من أصل صومالي إلهان عمر وزينب محمد، بـ3 مقاعد للحزب الديمقراطي، في الانتخابات النصفية للكونغرس.

وللمرة الثالثة لكلتيهما، فازت رشيدة بمقعد في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان، في حين فازت إلهان بمقعد عن ولاية مينيسوتا.

من جهتها، باتت زينب محمد، أصغر امرأة تنتخب لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا، وفق النتائج الأولية.

وتتعرض النائبات المسلمات باستمرار لحملات معادية أبرزها من "أيباك" (AIPAC) كبرى منظمات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وأقواها.

وقد كثفت هذه المنظمة جهودها خلال الأشهر الأخيرة سعيا لهزيمة منتقدي إسرائيل بالكونغرس، وعلى رأسهم النائبة رشيدة وزميلتها إلهان.

ويتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، وعلى 35 من مقاعد مجلس الشيوخ الـ100.

كما يتنافس الحزبان على 36 من مناصب حكام الولايات الـ50.

المصدر : الجزيرة