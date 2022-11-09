3 مسلمات يفزن بانتخابات الكونغرس النصفية

فازت الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، ومواطنتاها من أصل صومالي إلهان عمر وزينب محمد، بـ3 مقاعد للحزب الديمقراطي، في الانتخابات النصفية للكونغرس.

وللمرة الثالثة لكلتيهما، فازت رشيدة بمقعد في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان، في حين فازت إلهان بمقعد عن ولاية مينيسوتا.

من جهتها، باتت زينب محمد، أصغر امرأة تنتخب لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا، وفق النتائج الأولية.

Young people, Black and Brown people, Indigenous people, and women made this happen. This is your victory. #EasierNotHarder 💜 pic.twitter.com/8tFA8mrV50 — Zaynab Mohamed (@ZaynabForSenate) November 9, 2022

وتتعرض النائبات المسلمات باستمرار لحملات معادية أبرزها من "أيباك" (AIPAC) كبرى منظمات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وأقواها.

وقد كثفت هذه المنظمة جهودها خلال الأشهر الأخيرة سعيا لهزيمة منتقدي إسرائيل بالكونغرس، وعلى رأسهم النائبة رشيدة وزميلتها إلهان.

ويتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، وعلى 35 من مقاعد مجلس الشيوخ الـ100.

كما يتنافس الحزبان على 36 من مناصب حكام الولايات الـ50.