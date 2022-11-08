شاهد- أردوغان يردد أغنيته المفضلة خلال قيادته قطارا في غازي عنتاب

نشر رئيس دائرة التواصل في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون -عبر حسابه في تويتر- مقطعا مصورا يظهر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمرة قيادة قطار افتتحه حديثا في ولاية غازي عنتاب (جنوبا)، مرددا أغنية تركية شهيرة مع مجموعة من الأطفال الذين كانوا برفقته.

ودوّن ألطون -عبر حسابه في تويتر- تعليقا على الفيديو "رئيسنا رجب طيب أردوغان مع أطفالنا في غازي عنتاب".

وردد الرئيس التركي مع الأطفال الحاضرين معه الأغنية التركية الشهيرة "كل شيء يذكرني بك.. مشينا معا بهذا الطريق"، بالإضافة إلى تأديته التحية لعدد من المتواجدين داخل "قطار للأنفاق".

وهذه الأغنية أداها أكثر من مطرب ومطربة أتراك، لكن النسخة الأبرز تعود للمطربة "معزز أباجي"، واكتسبت الأغنية بعدا سياسيا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، خلال رحلة صعود أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" إلى الحكم في تركيا عام 2002.

وتعد الأغنية المذكورة إحدى الأغاني المفضلة للرئيس التركي، وسبق أن شارك في غنائها أمام الجماهير في أكثر من مناسبة احتفالية.

وافتتح الرئيس التركي السبت الماضي عددا من المشاريع الخدمية بولاية غازي عنتاب؛ من ضمنها خط "مترو غازيراي"، حسب ما ذكره موقع رئاسة الجمهورية التركية.