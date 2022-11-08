روسيا تعرض الوساطة بين السعودية وإيران

أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الثلاثاء استعداد بلاده للعب دور الوسيط بين السعودية وإيران في حال طلبت الرياض وطهران منها ذلك.

وقال بوغدانوف إن روسيا على اتصال مع الجانبين، وإنها تؤيد حل سوء التفاهم بينهما في إطار حوار بناء، حسب تعبيره.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل عمويي إن الحوار مع السعودية وصل إلى مرحلة إعادة العلاقات الدبلوماسية، مشيرا إلى احتمال عقد جولة أخرى من المحادثات الثنائية في وقت قريب.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران تدعم إعادة فتح متبادل للسفارات مع السعودية، وتثمن دور العراق في تعزيز الحوار بين البلدين.

وعُقدت في الأشهر الأخيرة عدة جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين بالعراق، الذي يشترك في الحدود مع البلدين، وكانت الجولة الأخيرة في أبريل/ نيسان الماضي.