مسلحون مجهولون يغتالون مستشار وزير الدفاع اليمني في مأرب

اغتال مسلحون مجهولون العميد محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع اليمني في محافظة مأرب (وسط البلاد)، وفقا لوزارة الدفاع في الحكومة اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر عسكرية إن مسلحين مجهولين اغتالوا مستشار وزير الدفاع مع سائقه في إحدى الطرق الواقعة بين مدينة مأرب ومديرية الوادي.

ووقعت عملية الاغتيال بعد خروج الجرادي من منزله في طريقه إلى مدينة مأرب.

ويعد الجرادي من أبرز القيادات العسكرية الحكومية، ومن مؤسسي الجيش الوطني عام 2015، وقاد خلال السنوات الماضية اللواء 81 مشاة الذي شارك في معارك متعددة ضد الحوثيين في مأرب ومديرية نهم (شرق العاصمة صنعاء).

ونعت وزارة الدفاع اليمنية "استشهاد القائد البطل مستشار وزير الدفاع العميد الركن محمد الجرادي ومرافقه، اليوم في عملية إرهابية غادرة وجبانة". وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمينة (سبأ).

وقالت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة أركان الجيش -في بيان مشترك- "إن العميد الجرادي كانت له أدوار بارزة في قيادة المعارك ومنازلة جماعة الحوثي المسلحة في عدد من جبهات القتال".

ولم تتهم وزارة الدفاع طرفا بالوقوف وراء الحادثة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وتتقاسم الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي السيطرة على محافظة مأرب النفطية التي تدور فيها مواجهات بين الطرفين منذ سنوات.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.