يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.. منفذ مذبحة مسجدي نيوزيلندا يطالب بإعادة محاكمته

قال متحدث قضائي -اليوم الثلاثاء- إن مرتكب مذبحة مسجدي نيوزيلندا التي أودت بحياة 51 مصليا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، في مارس/آذار 2019، قدّم استئنافا لحكم بسجنه مدى الحياة.

وقالت ليز كينيدي المتحدثة باسم رئيس المحكمة العليا -اليوم الثلاثاء- "تمّ تقديم طلب استئناف ضد الإدانات والحكم الصادر". بينما أوضح كريس أبراهام، المتحدث باسم محكمة الاستئناف -لرويترز- أنه لم يُحدد في هذه المرحلة موعد جلسة لنظر الاستئناف.

وحُكم على برينتون تارانت في أغسطس/آب 2020 بالسجن مدى الحياة، دون عفو مشروط، بتهمة قتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 آخرين في مسجدين في كرايستشيرش، أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة في نيوزيلندا على شخص بالسجن مدى الحياة.

وخلال إصدار الحكم، قال القاضي كاميرون ماندر إنه سينزل أقسى عقوبة ممكنة بتارانت؛ بسبب أفعاله "غير الإنسانية". وأضاف ماندر في ذلك الوقت "جرائمك شريرة للغاية، وحتى لو تم سجنك حتى وفاتك فلن يكفي هذا لاستنفاد متطلبات العقوبة والإدانة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قال توني إليس محامي تارانت آنذاك إن موكله يفكر في استئناف الحكم، مضيفا أن إقراره بالذنب انتُزع بالإكراه. وقال إليس -في رد عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء لرويترز- إنه لم يعد يمثل تارانت.

واقتحم تارانت -وهو مواطن أسترالي- المسجدين، وأطلق النار عشوائيا من سلاح نصف آلي على المسلمين المتجمعين لأداء صلاة الجمعة، وبث عملية القتل على الهواء مباشرة باستخدام كاميرا مثبتة في رأسه.

وبعد البث المباشر الذي قام به تارانت على مدى 17 دقيقة خلال تنفيذه عمليات القتل في المسجدين، أعلن فيسبوك أنه أزال 1.5 مليون مقطع فيديو "صاعق" جرى تداولها خلال الـ24 ساعة الأولى عقب المجزرة.