غزة.. سيول تغمر الشوارع والمنازل جراء الأمطار الغزيرة

غمرت مياه السيول شوارع ومنازل في مدن مختلفة من قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

ويتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، ضرب الأراضي الفلسطينية فجر الثلاثاء.

وتعرض عدد من السيارات للغرق في الشوارع التي ارتفع بها مستوى المياه أيضا.

وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الطواقم تعمل على شفط المياه من بعض المنازل والبنايات في مناطق متعددة من القطاع.

ولفت إلى أن "جهود الدفاع المدني متواصلة"، مضيفا أن "المشكلة الأساسية في غزة تتمثل بعدم جاهزية البنى التحتية للمنخفض بسبب الحصار الإسرائيلي وعدم توفّر الإمكانات المادية".

معاناة

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 16 عاما.

بدوره، قال حسني مهنا، مدير الإعلام في بلدية غزة، تعقيبا على غرق شوارع بمياه الأمطار "بعض المناطق ما زالت تعاني من إشكاليات وهي بحاجة لشبكات لتصريف المياه، بعد التدمير الذي تعرضت له البنية التحية خلال عدوان 2021".

وأضاف مهنا في بيان أن "بلدية غزة تعاني بشكل كبير من نقص الإمكانيات والمستلزمات"، موضحا أن طواقم البلدية "تعمل لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت مع دخول المنخفض الجوي".

ويشكو رؤساء بلديات في قطاع غزة في مناسبات مختلفة "تأخر عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة عام 2021، في حين تم إجراء إصلاحات مؤقتة لها".

وفي العاشر من مايو/أيار 2021، شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة استمر 11 يوما، وخلف أكثر من 200 شهيد فلسطيني وآلاف الجرحى، إلى جانب دمار هائل في العديد من المباني.