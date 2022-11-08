بلومبيرغ: روسيا والولايات المتحدة تستأنفان المحادثات النووية خلال أسابيع

نقلت وكالة بلومبيرغ، الثلاثاء، عن مصادر روسية وأميركية أن موسكو وواشنطن تعتزمان استئناف المحادثات النووية خلال أسابيع.

وكشفت الوكالة أن العاصمة المصرية القاهرة قد تستضيف هذه المحادثات التي ستركز على استئناف عمليات التفتيش في مواقع الأسلحة النووية بموجب معاهدة "ستارت" الجديدة.

وأشارت إلى أن المحادثات بشأن مراقبة الأسلحة النووية لدى البلدين كانت قد توقفت إثر اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي.

ويأتي هذا التطور وسط تأكيد واشنطن وموسكو على أن قنوات الاتصال بينهما لا تزال مفتوحة على الرغم من التوترات المتصاعدة بينهما بسبب الحرب في أوكرانيا.

كما يأتي بعد تحذيرات أميركية متكررة لروسيا من عواقب استخدام محتمل لسلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قال الاثنين أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركي إن الفرصة سنحت لبلاده للانخراط في التواصل على مستويات عليا مع الروس من أجل خفض المخاطر وتقليص فرص أي استخدام محتمل للأسلحة النووية وتوضيح عواقب استخدامها.