غرق قارب يقلّ 16 مهاجرا قبالة ساحل بنزرت في تونس

كشف مسؤول أمني لرويترز أن قاربا يقل نحو 16 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، غرق قبالة ساحل تونس اليوم الثلاثاء.

وأضاف أنه تم انتشال جثة واحدة، وجرى إنقاذ 10 آخرين، فيما تواصل قوات خفر السواحل البحث عما لا يقل عن 5 مفقودين كانوا على متن القارب الذي انقلب قبالة ساحل رأس انجلة في بنزرت شمالي تونس.

وفي الأشهر الأخيرة، غرق عشرات الأشخاص قبالة السواحل التونسية مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا صوب إيطاليا.