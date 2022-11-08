اليونان تتخذ خطوة "مزعجة" لتركيا ومخاوف من تأجيج الخلاف

أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده تعتزم بدء التنقيب عن الغاز الطبيعي في جنوب غربي جزيرة كريت خلال الأيام المقبلة.

وقال ميتسوتاكيس -في حوار تلفزيوني مساء أمس الاثنين- إن الهدف هو معرفة إذا كان يمكن لليونان استخراج الغاز الطبيعي في وقت أزمة الطاقة.

وهذا الأمر يعد مهما ليس فقط بالنسبة لليونان، ولكن أيضا للاتحاد الأوروبي الذي يمتلك مخاوف كبيرة حاليا بشأن الطاقة، خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ أكثر من 8 أشهر.

وتم تكليف شركة إكسون موبيل الأميركية للنفط بالتنقيب عن الغاز بالتعاون مع شركة الطاقة الحكومية "إيدي".

ومن شأن التنقيب عن النفط تأجيج الخلاف بين اليونان وتركيا اللتين تبادلتا التهديدات في الفترة الماضية على خلفية اتهام أنقرة أثينا بتسلح جزرها شرق بحر إيجة بشكل غير قانوني، وهو أمر محظور بموجب معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام 1947.

وقبل أسابيع، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في حال استمرت التهديدات اليونانية ضدها، مؤكدا أن "للصبر حدودا".

ويشكل الغاز شرق البحر المتوسط نقطة خلاف وتنافس شديد بين الدول المطلة على المنطقة، خاصة أن الدراسات والأبحاث تشير إلى غناها الكبير بالموارد. ويدور نزاع بين أنقرة من جهة وأثينا ونيقوسيا من جهة أخرى حول الحدود البحرية.

ووفقا لاتفاق مع حكومة الوفاق في ليبيا عام 2019، رفضت تركيا أن تكون لليونان منطقة اقتصادية خاصة جنوب كريت وفي جزر يونانية أخرى، ويعتقد أن المنطقة غنية برواسب الغاز الطبيعي. ودان الاتحاد الأوروبي الاتفاق وقتها.