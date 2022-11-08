إندونيسيا تعتزم بناء عاصمة جديدة في جزيرة بورنيو

تعتزم الحكومة الإندونيسية بناء عاصمة جديدة في جزيرة بورنيو في الشمال الشرقي للبلاد، بكلفة أولية تقدر بنحو 43 مليار دولار أميركي.

وجاء هذا القرار بسبب التلوث البيئي وأزمة المياه في العاصمة جاكرتا التي يعيش فيها نحو 11 مليون نسمة، وذلك جراء التغيرات المناخية والكثافة السكانية.

وتعهدت السلطات بجعل العاصمة الجديدة مدينة صديقة للبيئة.

ويقول مراسل الجزيرة في التقرير المرفق، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي السلطات الإندونيسية لتخفيف مركزية جاكرتا وجزيرة جاوا، وتحقيق التنمية شمال شرقي البلاد.

وفي المقابل، يرحّب السكان الأصليون في إقليم كاليمنتان شرقي جزيرة بورنيو بتشييد عاصمة قرب قراهم، ويأملون أن تكون فرصة لتغيير حياتهم وتحسين مستقبل أبنائهم وأحفادهم.