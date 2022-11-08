إندونيسيا تعلّق على احتمال حضور بوتين قمة مجموعة العشرين

رجحت مساعدة للرئيس الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو -اليوم الثلاثاء- ألا يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في جزيرة بالي، وذلك في ظل التوترات بين الغرب وموسكو بسبب الحرب التي تشنها الأخيرة على أوكرانيا.

وقالت ستي روحيني دزوهياتين، وهي عضو بمكتب ويدودو، إن هناك احتمالا قويا لألا يأتي بوتين إلى بالي، مضيفة أن ذلك لا يعني أن روسيا لن تكون حاضرة في القمة.

وتأتي تصريحات المسؤولة الإندونيسية غداة تأكيد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس بوتين لا يخطط للسفر إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، وفق ما أوردته أمس قناة "روسيا اليوم".

وقبل ذلك، قال يوري أوشاكوف (مساعد الرئيس الروسي) إن الرئيس قد يشارك في القمة.

وكان الرئيس ويدودو دعا نظيره الروسي إلى حضور قمة مجموعة العشرين. وفي أغسطس/آب الماضي، قالت جاكرتا إن بوتين قبل الدعوة.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم -خلال تفقده الاستعدادات الخاصة بقمة العشرين- قال ويدودو إن 17 زعيما أكدوا مشاركتهم بالاجتماع، مؤكدا أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ من بين هؤلاء الزعماء.

ووجهت إندونيسيا الدعوة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة بهذا الاجتماع، علما بأن بلاده ليست عضوا في هذا التكتل الذي يضم بعضا من أقوى اقتصادات العالم وأخرى ناشئة.

لكن زيلينسكي قال إنه لن يحضر هذا الاجتماع في حال شارك فيه بوتين، ودعا الرئيس الأوكراني ومسؤولون غربيون إلى طرد روسيا من مجموعة العشرين بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.