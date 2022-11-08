أول تعليق من الحكومة العراقية على مقتل أميركي في بغداد

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -اليوم الثلاثاء- إن توقيت مقتل مواطن أميركي في بغداد يحمل علامات استفهام، مشددا على أن ملف الأمن خط أحمر.

وأضاف السوداني -في مؤتمر صحفي تعليقا على مقتل الأميركي في حي الكرادة ببغداد مساء أمس- إن اختبار الحكومة بملف الأمن "خيار فاشل" وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية.

وأمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق في الحادثة، وتعهد بالوصول إلى منفذيها في أقرب وقت.

من جانبها، قالت الخارجية إنها تتابع سير التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة وتقديم الجناة إلى القضاء.

وأعلن فصيل مسلح يطلق على نفسه اسم "سرايا أهل الكهف" مسؤوليته عن مقتل الأميركي الذي قالت وسائل إعلام عراقية إنه يعمل موظفا بمنظمة إغاثة غير حكومية، في حين ذكرت مصادر أخرى أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية.

وقال هذا الفصيل إنه استهدف الأميركي انتقاما لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، اللذين لقيا حتفهما في غارة أميركية بالقرب من مطار بغداد مطلع عام 2020.

ووفقا للشرطة العراقية، فقد قتل الأميركي بالرصاص بعد محاولة فاشلة لاختطافه من قبل مسلحين بينما كان يقود سيارته في حي الكرادة.

وقد أكدت الخارجية الأميركية وفات مواطنها، وقالت إنه يدعى ستيفن إدوارد ترويل، وأضافت أنها تراقب التحقيقات العراقية في الحادثة.