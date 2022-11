عثرت السلطات الأميركية على ما يساوي 3.36 مليارات دولار من عملات البيتكوين مخبأة داخل علبة فشار خبأها صاحبها تحت بعض البطانيات.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية عبر موقعها الرسمي أنها صادرت 3.36 مليارات دولار من عملات البيتكوين خلال مداهمة لمقر إقامة جيمس تشونغ الذي استولى عليها عبر اختراقات غير قانونية.

وقالت الوزارة في بيان أمس الاثنين، إن تفتيش منزل تشونغ الموجود في مدينة جينسفيل بولاية جورجيا جرى قبل نحو عام، وبالتحديد في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لكن لم تفصح عنه أي جهة رسمية حتى اليوم.

وأفادت السلطات بأنها عثرت على بعض المفاتيح في خزنة تحت الأرض مسجلة على كمبيوتر ذي لوحة واحدة، وضُع في علبة فشار ووضع تحت بعض البطانيات.

وحسب البيان "عثرت السلطات (في هذا الجهاز) على حوالي 50 ألفا و676 بيتكوين، وهو ما كانت قيمته تتخطى 3.36 مليارات دولار حينها، وهي ثاني أكبر قيمة يتم مصادرتها بعد الأموال التي خلفها الاختراق الذي طال منصة بيتفينكس للتداول عام 2016 والتي بلغت 3.6 مليارات دولار".

واستولى تشونغ على هذه العملات عبر سوق "طريق الحرير"، وهو منتدى ويب مظلم يتم فيه شراء وبيع المخدرات وغيرها من المنتجات غير المشروعة بالعملات المشفرة، وهو واحد من أشهر منتديات الويب المظلم أنشئ في 2011، وأغلق في عام 2013، ويقضي مؤسسه روس ويليام حكما بالسجن مدى الحياة.

واستطاع تشونغ خداع النظام عبر إنشاء حسابات احتيالية، وإجراء عمليات دفع في تتابع سريع، مما خدع نظام السحب في السوق ونقل ما يقارب 50 ألف بيتكوين في حساباته، ثم قام بتحويلها إلى مجموعة متنوعة من عناوين المحافظ الخاصة به.

وأقر تشونغ في وقت سابق بعملية الاحتيال، ومن المنتظر أن يواجه حكما يصل إلى 20 عاما، حيث سيصدر الحكم في 22 فبراير/شباط 2023.

وفي حين انتقد عدد من نشطاء المنصات الأميركية العملات المشفرة بسبب سهولة تعرض مستخدميها للاحتيال، ألمح بعضهم إلى أن تشونغ لم يتمكن من استغلال تلك الأموال رغم استحواذه عليها منذ عام 2012، مما اعتبره أحد المغردين "دليل آخر على أن البيتكوين هو أسوأ أداة لغسل الأموال والجريمة".

Another proof that bitcoin is the worst tool for money laundering and crime. https://t.co/b9A4Ww8gqF — eran shir (@eranshir) November 8, 2022

وشبه آخر ما حدث مع تشونغ بما حدث لأبطال رواية لبلزاك أو إميل زولا "عندما سرق زوجان شابان ثروة كبيرة، ثم يدركان أنه لا يمكن إنفاقها دون أن يفتضح أمرهما، لذلك يتضوران جوعا ويتجمدان حتى الموت في حجرة، ويحدقان في ثروتهما ويصابان بالجنون ببطء".

The stories always make me imagine a novel by Balzac or Zola. A young couple steal a fortune, then realise can’t spend it without getting caught. So they starve and freeze to death in a garret, staring at their fortune & slowly going mad. Obviously, it ends in murder and suicide. https://t.co/kr2lbNcXJf — Benedict Evans (@benedictevans) November 7, 2022

وأبدى مغرد ثالث سخريته ممن يقولون إن العملات المشفرة أكثر أمانا من النقود السائلة قائلا "أكثر أمانا وقابلية للتتبع من النقد".

Much safer and trackable than cash! https://t.co/xzvXEWBRAA — Oracio (@andreOne_gemi) November 7, 2022

ووصف المغرد سيباستيان بيتكوين بـ"الخرافة"، وأنها "مخصصة للمجرمين والمعاملات غير القانونية".

Myth: Bitcoin is for criminals and illegal transactions. Reality: It is impossible to hide criminal activity, on chain. https://t.co/0iW2VhDVD8 — Sebastian (@th3Crab) November 8, 2022

What would you do if you have 50K BTC IN YOUR HOUSE ? https://t.co/IwddXY2dm6 — Andres ₿ Meneses (@andreswifitv) November 7, 2022

وألمح مغردون إلى سهولة تتبع العملات المشفرة وإدراك التلاعب بها، وذلك بسبب سجلها الإلكتروني المتوفر، وهو ما يجعل عمليات الاحتيال الكبرى عرضة للكشف في أي وقت.

والعملات المشفرة هي نوع من العملات المتاحة على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي وليس لها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود.