قيادي يميني يهاجم وزارة الجيوش الفرنسية بسبب ظهور الحجاب في أحد منشوراتها

هاجم قيادي في حزب "استرداد" فرنسا اليميني المتطرف وزارة الجيوش الفرنسية بسبب صورة لسيدة محجبة ظهرت في تقويم خاص بالوزارة لعامي 2023 و2024.

ونشر القيادي اليميني داميان ريو -عبر حسابه في تويتر- صورة للتقويم الذي أصدرته وزارة الجيوش الفرنسية والخاص بالعامين القادمين، وتظهر عليه صورة لسيدة محجبة ليعلق عليها بجملة "ترويج للحجاب الإسلامي على تقويم وزارة الجيوش".

وردت الوزارة على ادعاء ريو بتأكيدها أن الصورة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، ومركبة عن طريق برنامج تعديل الصور فوتوشوب.

Je maintiens l’information malgré le démenti de @Armees_Gouv.

Calendrier distribué il y a plusieurs semaines au personnel du Commissaire des Armées. Plusieurs sources. https://t.co/4vjqJ4RXIS pic.twitter.com/vgUE1Kov88 — Damien Rieu (@DamienRieu) November 7, 2022

لكنه عاد لينشر صورا أخرى للتقويم لتأكيد صحة حديثه قبل أن يدعم ذلك بمقطع فيديو يظهر فيه بشكل واضح، وهو ما اضطر الوزارة إلى حذف تغريداتها، الأمر الذي رآه ريو انتصارا له، وطالب باعتذار كل من شكك في مصداقية ما نشره.

ودعم مغردون من أنصار اليمين المتطرف ما جاء به ريو، واصفين التقويم بأنه "تطور خطير" وأمر "غير مقبول" في فرنسا، وهو ما ينذر بحسب بعضهم بقيام "الجمهورية الإسلامية" في البلاد مع حلول عام 2024.