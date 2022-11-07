عمران خان يرجئ مسيرة حزبه الاحتجاجية إلى إسلام آباد والأمن يغلق الطرق المؤدية إلى العاصمة مؤقتا

أرجأ حزب "حركة إنصاف" الباكستاني، بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، المسيرة الاحتجاجية المتجهة إلى إسلام آباد للمطالبة بانتخابات مبكرة من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس، في حين أغلقت قوات الأمن الباكستانية لبعض الوقت الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة إسلام آباد بمدينة راولبندي.

وكان حزب عمران خان يستعد لاستئناف المسيرة الحاشدة نحو العاصمة، والتي سيقودها وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي إلى أن يتعافى خان من إصابته.

وكانت وكالة بلومبيرغ للأنباء نقلت عن القائد في حزب حركة "إنصاف"، فؤاد شاودري، قوله إن خان سوف يلقي كلمة أمام أنصاره غدا الثلاثاء، حيث كان يفترض استئناف مسيرتهم من المنطقة التي تعرض فيها لإطلاق النار الخميس الماضي، وذلك قبل الإعلان لاحقا عن إرجاء المسيرة إلى الخميس.

من ناحية أخرى، أغلقت قوات الأمن الباكستانية لفترة من الوقت الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بمدينة راولبندي، وقال مراسل الجزيرة إن الإغلاق جاء تزامنا مع وقفة احتجاجية نظمها مؤيدو خان في المكان.

اتهام رئيس الوزراء

في المقابل، قال وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله إنه مستعد مع رئيس الوزراء شهباز شريف لمواجهة تحقيق في الاتهامات بضلوعهما في محاولة اغتيال رئيس الحكومة المقال عمران خان، معتبرا أن التحقيق سيكون فرصة لكشف الحقائق، خاصة أن مطلق النار معتقل حاليا.

وشكك الوزير الباكستاني، في المقابل، أن يكون عمران خان قد أصيب بـ4 أعيرة نارية خلال محاولة الاغتيال، ويرى أنه لهذا السبب "تلقى خان العلاج في مستشفى خاص وليس في مستشفى حكومي".





وكان خان اشترط استقالة كلّ من رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية رانا ثناء الله والجنرال في وكالة الاستخبارات فيصل نصير، لضمان استقلالية لجنة التحقيق القضائية التي شكّلها رئيس الوزراء للنظر في محاولة اغتيال خان.

وطالب رئيس الوزراء الباكستاني السابق رئيسَ الجمهورية عارف علوي باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق العدالة للجميع وفق مواد الدستور، مضمّنا رسالته تهديدات سابقة بالقتل قال إن وزير الداخلية رانا ثناء الله أطلقها عليه.

وكان زعيم حزب "حركة إنصاف" المعارض قد غادر المستشفى إلى منزله في مدينة لاهور بعد 3 أيام من محاولة اغتياله، ولم يقدّم خان أي دليل على مزاعمه التي رفضتها حكومة شريف، وقال متحدث عسكري إن المزاعم غير صحيحة.

تأجيل محاكمة خان

على صعيد آخر، قال مراسل الجزيرة إن المحكمة العليا في باكستان قررت تأجيل جلسة محاكمة عمران خان أسبوعا، بناء على طلب فريق الدفاع، حيث سيحاكم بتهمة إهانة القضاء.

وبرر فريق الدفاع عن خان طلب التأجيل بالوضع الصحي لموكلهم، جراء إصابته في محاولة اغتيال الخميس الماضي.

وكانت الحكومة قد لجأت إلى المحكمة لمحاولة منع خان من تنظيم احتجاج في العاصمة (إسلام آباد) خشية تسبّبه وأنصاره في أعمال شغب، استنادًا إلى احتجاج سابق نظّمه حزب "إنصاف" الذي يتزعمه خان، في مايو/أيار الماضي، وأسفر عن خسائر مادية وبشرية.