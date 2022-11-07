ضمن حالة تأهب شاملة.. واشنطن بوست: الولايات المتحدة تطلق مقاتلات متمركزة في الخليج باتجاه إيران

قالت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) إن القيادة الوسطى الأميركية أطلقت مقاتلات متمركزة في منطقة الخليج باتجاه إيران، كجزء من حالة التأهب الشاملة للقوات الأميركية والسعودية.

وذكرت الصحيفة أن إطلاق المقاتلات جاء على خلفية صدور تقارير استخباراتية تحذر من هجمات صاروخية باليستية إيرانية وشيكة وأخرى بواسطة طائرات مسيرة على أهداف في السعودية.

وقالت واشنطن بوست إن إرسال المقاتلات هو أحدث مثال على قوة وأهمية الشراكة بين واشنطن والرياض، والتي قالت الإدارة الأميركية إنها في طور المراجعة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) قد نقلت عن مسؤولين سعوديين وأميركيين أن السعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف داخل المملكة.

نفي إيراني

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين سعوديين قولهم إن إيران يمكن أن تقوم بهذا العمل كي تخفف عن نفسها الضغوط الناجمة عن الاحتجاجات المستمرة منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي قوله إن واشنطن قلقة من التهديدات الإيرانية التي حذرت منها السعودية. وأضاف المتحدث أن بلاده لن تتردد في العمل للدفاع عن مصالحها وشركائها في المنطقة.

لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت ما ورد في تقرير الصحيفة الأميركية، وقالت إنه "اتهام لا أساس له".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن تقرير الصحيفة الأميركية منحاز، ويهدف إلى خلق أجواء سلبية ضد إيران وتدمير حواراتها الإيجابية مع دول المنطقة.