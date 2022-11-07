وزير الخارجية القطري لـ"سكاي نيوز": هناك من لا يتقبل أن تستضيف دولة شرق أوسطية كأس العالم

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هناك أشخاصا لا يستطيعون قبول أن تستضيف دولة صغيرة في الشرق الأوسط كأس العالم، واصفا أولئك الذين ينتقدون استضافة قطر المسابقة بـ"المتعجرفين".

واعتبر وزير الخارجية القطري في مقابلة مع "سكاي نيوز" (Sky News) البريطانية أن التغطية الإعلامية السلبية للمسابقة الكروية المنتظرة تعد بمثابة "معلومات مضللة"، مضيفا أن التنظير من بعيد ليس حلا.

وقال الوزير إن صندوق التعويضات المخصص للعمال المتوفين في بناء ملاعب كرة القدم للمونديال يعمل بشكل فعال، وإن نحو 350 مليون دولار وُزعت على عائلاتهم.

وسبق أن دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى "التركيز على كرة القدم" والتوقف عن "توزيع الدروس الأخلاقية".

وطالب الفيفا -في الرسالة التي نشرها موقع "ذا أثليتك" (The Athletic) الأميركي- بضرورة التركيز على البطولة، وعدم الانجراف للحديث الأخلاقي والسياسي.

وجاء في الخطاب "نحن في الفيفا نحاول احترام جميع الآراء والمعتقدات من دون إعطاء دروس أخلاقية لبقية العالم، فواحدة من نقاط قوة هذا العالم هي تنوعه، وإذا كان الاندماج يعني شيئا فهو يعني احترام هذا التنوع، إذ لا يوجد شعب أو ثقافة أو أمة أفضل من الأخرى".

وأضاف الفيفا في خطابه -الذي وقعه رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو والسكرتيرة العامة للاتحاد فاطمة سامورا- أن "هذا المبدأ هو حجر الأساس للاحترام المتبادل وعدم التمييز، وهذه أيضا واحدة من القيم الأساسية لكرة القدم، لذلك دعونا نتذكر ذلك جميعا ونركز على كرة القدم".