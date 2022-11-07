تويتر ترجئ تغييرات علامة التحقق الزرقاء لما بعد الانتخابات النصفية الأميركية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) أمس الأحد، أن شركة تويتر سترجئ فرض رسوم شهرية قدرها 8 دولارت على المستخدمين مقابل علامة التحقق الزرقاء إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل.

من جانبها، قالت وكالة رويترز إن شركة تويتر لم ترد بعد على طلب للتعليق على الأمر.

وستقرر انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء، لمن ستكون الأغلبية في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وجاءت التغييرات في عملية التحقق من تويتر بعد أسبوع من استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصف المالك الجديد للمنصة إيلون ماسك، نظام تويتر الحالي الذي يميز أصحاب "العلامة الزرقاء" عن غيرهم بأنه "هراء".

وأوضح ماسك، أن رسوم العلامة الزرقاء ستختلف من دولة لأخرى، مشيرا إلى أن من يدفعون 8 دولارات سيكون لهم الأولوية في كثير من مميزات المنصة، وسيتمكنون من مشاركة فيديوهات طويلة، وتسجيلات صوتية وستظهر لهم إعلانات أقل بنسبة 50%.

وقال يوئيل روث، رئيس قسم السلامة والنزاهة بالشركة، في تغريدة الأسبوع الماضي إن تويتر قامت مؤخرا بتسريح 50% من موظفيها، ومنهم موظفون في فريق الدعم والسلامة.

وبرّر الملياردير الأميركي إيلون ماسك قرار تسريح الموظفين أمس السبت، بأنه لم يكن هناك خيار آخر أمام الشركة غير تخفيضها لعدد موظفيها وهي تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا.

وأطلقت شركة تويتر، السبت الماضي، خدمة الاشتراك الشهري بقيمة 8 دولارات، تتضمن منح حسابات المشتركين "العلامة الزرقاء" بعد التحقق من بياناتهم. كما حدثت تويتر تطبيقها على متجر تطبيقات آبل للبدء في تحصيل 8 دولارات شهريا مقابل علامات التحقق.

وبات التطبيق يورد للمستخدمين على هواتف آيفون رسالة مفادها "احصل على تويتر بلو مقابل 7.99 دولارات في الشهر إذا قمت بالتسجيل الآن".