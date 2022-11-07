بعد 20 شهرا من الاعتقال.. لقاء مؤثر بين أسير مقدسي ووالدته

وثّقت مشاهد مصورة لحظات مؤثرة للقاء الأسير المحرر المقدسي محمد العجلوني بوالدته في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، بعد 20 شهرا من الاعتقال في سجون الاحتلال.

ونشرت حسابات فلسطينية مقطع فيديو مؤثرا للحضن الأول بين الأسير المحرر ووالدته بعد أشهر من الغياب، وسط احتفاء وفرح أقاربه الذين صفقوا ورددوا الهتافات.

لقاء المحرر المقدسي محمد العجلوني بوالدته بعد 20 شهراً من الاعتقال pic.twitter.com/EJsVpr6Mnz — نداء الأقصى_ Nedaa_Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) November 7, 2022

كما وثّقت شبكة قسطل الإخبارية الفلسطينية عودة الأسير المحرر إلى بلدته، وسط احتفاء الأهالي به، حيث سارت السيارات في صف طويل، ولوّح الشبان بالأعلام الفلسطينية وأعلام المقاومة.

مشاهد من استقبال الأسير المحرر محمد العجلوني في بلدة العيزرية شرق القدس بعد 20 شهراً من الاعتقال في سجون الاحتلال pic.twitter.com/rRQQQOuT5y — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 6, 2022

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 4700 أسيرا، بينهم 32 أسيرة، بحسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.