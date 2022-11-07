الصين تحذر تايوان من "التواطؤ" مع القوات الأجنبية وتعارض زيارة مرتقبة لوزير بريطاني إلى تايبيه

حذرت الخارجية الصينية سلطات تايوان من عواقب التواطؤ مع القوات الأجنبية للسعي إلى الاستقلال، كما رفضت بيان مجموعة السبع، ونددت باعتزام وزير بريطاني زيارة تايوان.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو لي جيان عن استياء بلاده الشديد من بيان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، والذي حث الصين على تجنب استخدام القوة والترهيب تجاه تايوان.

واعتبر المتحدث الصيني أن بيان السبع "يتجاهل موقف الصين الجاد والحقائق الموضوعية، ويتدخل بشكل صارخ في الخلافات الصينية الداخلية، ويشوه الصين بشكل خبيث".

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع قد اجتمعوا في وقت سابق، وأكدوا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وقال بيان المجموعة إنهم سيواصلون إثارة مخاوفهم مع الصين بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المبلغ عنها.

وأعرب الوزراء، في بيان، عن قلقهم بشأن التراجع المستمر لحقوق وحريات واستقلال هونغ كونغ، ودعوا الصين إلى التصرف وفقا لالتزاماتها الدولية والقانونية.





زيارة وزير بريطاني لتايوان

وفي تعليق على اعتزام وزير بريطاني زيارة تايبيه، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو لي جيان إن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الدول ذات العلاقات الدبلوماسية وتايوان، مؤكدا أن مبدأ الصين الواحدة هو الأساس السياسي لتنمية العلاقات الثنائية بين الصين والمملكة المتحدة.

ودعا بريطانيا إلى "وقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان، والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية في تايوان".

وقد زارت وفود عديدة من دول غربية تايوان، في ظل التوتر المستمر في المنطقة؛ وقد طالبت الخارجية الصينية بالتوقف عن استخدام تايوان ضدها.

في الثاني من أغسطس/آب الماضي، وصلت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، في خطوة حذرت منها بكين مرارا، وقد حشدت قواتها قرب الجزيرة، في رسالة تهديد واضحة لواشنطن.

وفي 14 أغسطس/آب الماضي، وصل وفد من الكونغرس الأميركي، في زيارة غير معلنة مسبقا، إلى تايوان.

وفي السابع من سبتمبر/أيلول السابق، وصل برلمانيون فرنسيون إلى تايوان، فيما يعتبر أكبر وفد أوروبي يزور الجزيرة منذ المناورات العسكرية الصينية الكبيرة حولها في أغسطس/آب الماضي.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصلت مجموعة من 6 أعضاء في البرلمان الألماني إلى تايوان.

طائرات وسفن صينية

على الصعيد الميداني، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 63 طائرة و4 سفن عسكرية صينية في المنطقة المحيطة بها اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 31 طائرة صينية حربية تحلق فوق خط وسط مضيق تايوان.

ومن ناحية أخرى، يعتزم "صندوق تايوان الوطني للتنمية" الاستثمار في ليتوانيا بقيمة 3.5 ملايين يورو، وحسب الصندوق، فإن هذ المبلغ يمثل بداية فقط.

وأشار رئيس مكتب ممثلي تايوان في ليتوانيا إلى أن تايبيه سترفع المبلغ الإجمالي قريبا إلى 10 ملايين يورو بحلول عام 2023، كما تعتزم تطوير قدرة تصنيع الرقائق الإلكترونية في ليتوانيا.