عاد الحديث عن مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إلى الواجهة مجددا مع تصريح جديد لمستشار الرئيس الأوكراني قال فيه إن بوتين غير مستعد للتفاوض وإنهم سيتحدثون مع الرئيس الروسي المقبل، في حين أكد الكرملين أنه منفتح على المحادثات وأن الرفض الأوكراني يجعلها مستحيلة.

وقال مستشار للرئيس الأوكراني إن كييف لم ترفض أبدا التفاوض، وإن موقفها معروف، داعيا القوات الروسية إلى الانسحاب أولا من أوكرانيا ثم يمكن الحديث بعدها عن التفاوض.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني أن بوتين غير مستعد للمفاوضات، لذا فإن أوكرانيا ستتحدث مع الرئيس الروسي المقبل، وفق تعبيره.

Important: Ukraine has never refused to negotiate. Our negotiating position is known and open.

1. First, RF withdraws troops from 🇺🇦

2.After everything else

Is Putin ready? Obviously not. Therefore, we are constructive in our assessment: we will talk with the next leader of RF.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 7, 2022