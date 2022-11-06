الأول من نوعه منذ 7 سنوات.. اليابان تجري عرضا دوليا كبيرا لقواتها البحرية

تجري اليابان اليوم الأحد عرضا كبيرا لقواتها البحرية، تشارك فيه 12 دولة بنحو 30 قطعة بحرية تضم بارجات وغواصات ومدمرات، وأبرز الدول المشاركة في العرض الذي لم يُنظم منذ 7 سنوات: الولايات المتحدة وكندا والهند وأستراليا وباكستان.

ويأتي العرض البحري الدولي بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس البحرية اليابانية، في ظل توتر كبير تشهده شبه الجزيرة الكورية، جراء إطلاق كوريا الشمالية عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية في الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى التوتر بين الصين وتايوان.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية تشارك في العرض البحري الذي سيقام في خليج ساجامي قبالة محافظة كاناجاوا، على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق طوكيو.

كما بدأ قائد البحرية الهندية الأدميرال هاري كومار أمس السبت زيارة إلى اليابان من أجل حضور العرض البحري الدولي، ومراسم انطلاق مناورات مالابار البحرية، وإجراء محادثات مع المسؤولين اليابانيين لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال البحري.

ويوم أمس السبت، أجرت اليابان والولايات المتحدة تدريبات جوية عسكرية في المجال الجوي فوق بحر شرق الصين شمال غرب جزيرة كيوشو الواقعة جنوبي اليابان. وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن التدريبات تأتي ردا على "الأعمال الاستفزازية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية، بما في ذلك قيامها بإطلاق صواريخ باليستية على نحو متكرر".