عاصفة وأمطار غزيرة سبب الحادث.. 19 قتيلا بتحطم طائرة تنزانية على بحيرة فيكتوريا

قال رئيس وزراء تنزانيا إن 19 شخصا لقوا مصارعهم بعد هبوط طائرة اضطراريا، اليوم الأحد، في بحيرة فيكتوريا بالبلاد.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إن طائرة تقل 43 راكبا تحطمت اليوم على بحيرة فيكتوريا شمال غربي البلاد، وهي في طريقها للهبوط في مطار بوكوبا. وأعلنت السلطات إنقاذ 26 شخصا من الركاب، مع استمرار جهود البحث عن الناجين.

وصرح قائد شرطة مدينة بوكوبا "وليام موامبنغال" للصحفيين "طائرة شركة برسيشن إير (Precision Air) تحطمت على المياه على بعد 100 متر عن المطار" وأضاف "الوضع تحت السيطرة وفرق الأمن تبذل كل جهدها لإنقاذ الناس".

وحسب الشرطة فإنه جرى إنقاذ 26 شخصا حتى الساعة، وقد نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الطائرة تقوم برحلة داخلية من العاصمة الاقتصادية دار السلام إلى مدينة موانزا الواقعة على ساحل فيكتوريا كبرى البحيرات الأفريقية.

وأوضحت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية أن الطائرة سقطت في البحيرة نتيجة العواصف والأمطار الغزيرة.

Pale Bukoba uokoaji kutokana na ajali ya ndege unaendelea, tuendelee kuwaombea abiria watoke Salama wote. pic.twitter.com/TCU35Fwwvu — SemaKweli (@SemaKweliTz) November 6, 2022

تفاصيل إضافية

وقالت "برسيشن إير" -في بيان مقتضب- إن فريق إنقاذ أرسل إلى مكان الحادث، ووعدت الشركة بتقديم المزيد من التفاصيل في غضون ساعتين.

وقد أظهرت لقطات مصورة وصور انتشرت على مواقع التواصل الطائرة المنكوبة سليمة ومغمورة بالكامل تقريبا، ولا يظهر سوى ذيلها من فوق مياه فيكتوريا.

ويحاول عمال الإنقاذ رفع الطائرة من الماء باستخدام الحبال، بمساعدة رافعات، ويساعد السكان المحليون في جهود الإنقاذ بمن فيهم الصيادون.

وأعربت رئيسة البلاد سامية حسن -في تغريدة على حسابها في تويتر- عن تضامنها مع ضحايا الحادث، ودعت إلى الهدوء، في وقت تتواصل فيه عمليات الإنقاذ.

تجدر الإشارة إلى أن "برسيشن إير" أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا.

ويأتي الحادث بعد 5 سنوات على مصرع 11 شخصا في تحطم طائرة تابعة لشركة تقوم برحلات السفاري، شمال تنزانيا.