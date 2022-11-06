10 مفقودين وأضرار كبيرة في حريق بمبنى في الوزيرية وسط بغداد

قالت وزارة الداخلية العراقية إن 10 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين داخل المبنى الذي تعرض لحريق في منطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد.

من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني إصابة نحو 20 من عناصرها في انهيار مبنى من 3 طوابق التهمتها النيران في منطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر في الدفاع المدني قولها إن نحو 50 فرقة من فرق الدفاع المدني تشارك في عمليات إطفاء الحريق الذي تسبب في أضرار كبيرة في البنايات المجاورة، وعدد من السيارات القريبة من موقع الحريق.