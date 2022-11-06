تلقّب بنذير الحرب النووية.. طائرة "يوم القيامة" الأميركية تهبط في مطار أوروبي

نقلت تقارير إعلامية عن موقع "فلايت رادار" لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة "يوم القيامة" الأميركية الملقبة بنذير الحرب النووية، هبطت في قاعدة روتا الجوية الإسبانية صباح السبت.

وبحسب موقع "فلايت رادار" (Flightradar) فقد هبطت الطائرة "بوينغ إي-6 ميركوري دومسداي" (Boeing E-6 Mercury Doomsday) في إسبانيا صباح السبت.

وذكرت مصادر إعلامية أن الطائرة وصلت إلى إسبانيا آخر مرة الصيف الماضي.

ويطلق اسم طائرة "يوم القيامة" على مركز قيادة إستراتيجي طائر مخصص لقيادة الوحدات والتشكيلات العسكرية في حال التعرض لحروب نووية ومستويات عالية من الدمار والإشعاع، مما يسبب توقف غرف العمليات الرئيسية والمطارات.

ويمكن لهذا النوع من الطائرات أن يبقى في الجو لمدة أسبوعين مع طائرات للتزود بالوقود، كما يستطيع جسمها حماية الركاب وتحمل الموجات الكهرومغناطيسية.

وقام النموذج الأول لهذه الطائرة بأول رحلة عام 1973، ومنذ ذلك الحين تم تحديث الطائرة باستمرار وتجهيزها بمعدات حديثة.