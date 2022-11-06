ترامب يدعم مرشحا مسلما ويدعو لحشد "موجة عملاقة" للفوز في الانتخابات النصفية

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى حشد ما وصفها "بموجة حمراء عملاقة" من الجمهوريين، من أجل ضمان الفوز على الديمقراطيين في الانتخابات النصفية الأسبوع المقبل.

ويسارع الجمهوريون والديمقراطيون لتعبئة الناخبين قبل 3 أيام من الانتخابات الأميركية النصفية، وذهبوا إلى حدّ دعوة الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما إضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن، إلى ولاية بنسلفانيا الرئيسية.

ويطل الرؤساء الثلاثة في تجمعات انتخابية متداخلة قبل عملية اقتراع حاسمة ستضع أسس الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وقال ترامب أمس السبت أمام تجمع حاشد من أنصاره في ولاية بنسلفانيا المحورية "إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأميركي، يجب عليكم إذًا هذا الثلاثاء أن تصوتوا للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة" في إشارة منه إلى لون حزبه.

وتتجه الأنظار نحو بنسلفانيا إذ من المحتمل جدا أن يعتمد توازن القوى في مجلس الشيوخ على معقد هذه الولاية بالذات، ويتنافس عليه الجراح الملياردير محمد أوز الذي يحظى بدعم ترامب، ورئيس البلدية السابق جون فيترمان.

ويرى المرشح الجمهوري المسلم محمد أوز أن "الديمقراطيين قلقون"، وركز في حملته على كبح التضخم والجريمة التي اعتبرها "خارج السيطرة".

وأكد لمناصريه أن "اليسار الراديكالي يدرك أن الزخم هو في مصلحة" الجمهوريين.

في حين اعتبر بايدن خلال تجمع للحزب الديمقراطي أن انتخابات منتصف الولاية الأسبوع المقبل ستكون لحظة "فارقة" في مصير الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في فيلادلفيا حيث يقدم الدعم للمرشحين الديمقراطيين في انتخابات حاكم ولاية بنسلفانيا ومجلس الشيوخ، "هذه لحظة فارقة للأمة ويجب أن نتحدث جميعا بصوت واحد".