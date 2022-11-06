النواب الإيرانيون يطالبون بتطبيق مبدأ العين بالعين بحق "مثيري الشغب"

طالب غالبية النواب الإيرانيين البالغ عددهم 290، اليوم الأحد، بأن تطبق السلطة القضائية العدالة بموجب مبدأ "العين بالعين" لدى التعامل مع "مثيري الشغب"، في البلد الذي يشهد موجة احتجاجات منذ قرابة شهرين.

ويأتي الإعلان الذي وافق عليه 227 نائبا في ظل الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في منتصف سبتمبر/أيلول بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وأفاد النواب الإيرانيون بأن على المسؤولين "تطبيق قاعدة العين بالعين" بحق الأشخاص الذين "أضروا بحياة الناس والممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء ونارية".

وجاء في الإعلان الذي نشرته وكالة أنباء مجلس الشورى (إيكانا) "ندعو جميع المسؤولين في هذا البلد، بما في ذلك القضاء، للتعامل في أسرع وقت ممكن مع أعداء الله".

كما حض النواب السلطة القضائية على "التعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم والتعامل مع أولئك الذين حرّضوا مثيري أعمال الشغب، بما في ذلك سياسيون معيّنون".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الإعلام الرسمي والحرس الثوري مقتل 4 عناصر شرطة و"إرهابي" في حوادث منفصلة في إيران.

ودخلت المظاهرات احتجاجا على مقتل مهسا أميني أسبوعها السابع في إيران، حيث يتظاهر الإيرانيون بمختلف خلفياتهم وانتماءاتهم منذ وفاة الشابة الكردية في 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد اتهمت السلطات الإيرانية جهات خارجية بالوقوف خلف المظاهرات وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات أميركية، بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، لتشجيعهم على "العنف والاضطرابات".