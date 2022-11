وزيرة خارجية ألمانيا تعتذر بشدة لإزالة صليب تاريخي من قاعة اجتماع مجموعة السبع

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها لقرار الوزارة رفع الصليب التاريخي من مكان اجتماع مجموعة السبع في مونستر غربي ألمانيا.

وقالت بيربوك التي تنتمي إلى حزب الخضر، الجمعة، بعد لقائها نظراءها من الدول الأقوى اقتصاديا في العالم: "كنت أرى من الأفضل لو لم يتم إبعاد الصليب".

وأضافت أنه لم يكن قرارا واعيا، "وبالأولى لم يكن قرارا سياسيا، ولكن من الواضح أنه قرار تنظيمي". وقالت إنها لم تكتشف الأمر إلا صباح الجمعة.

والتقى وزراء خارجية مجموعة السبع في الاجتماع الذي استمر يومين ونظمته وزارة الخارجية الألمانية بعدة قاعات منها قاعة السلام بمجلس المدينة التاريخي.

ومجموعة الدول السبع (G-7) تأسست عام 1975، وضمت آنذاك الدول الصناعية الرائدة في العالم، وهي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا وكندا واليابان.

NEW – Germany's Foreign Office, led by Green Party's Baerbock, ordered the removal of a historic 482-year-old Christian cross in the city of Münster in preparation for the meeting of G7 foreign ministers. https://t.co/dDzSLwJojY

