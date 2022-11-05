في لحظات، انقلب حفل زفاف في مصر إلى مأتم، وتحولت السعادة إلى حزن، وأصوات الأغاني والاحتفالات إلى أصوات صراخ وعويل؛ عقب وفاة والد عريسين أثناء حفل زفافهما.

حالة من الصدمة خيمت على منصات التواصل في مصر، بخاصة بين أهالي قرى مركز شبراخيت في محافظة البحيرة شمالي البلاد، حزنا على وفاة خالد محمد إسماعيل أبو زهرة، والد العريسين، إثر إصابته بأزمة قلبية.

محمد عبد النبي، أحد أقارب العريسين، نقل اللحظات الأخيرة في حياة والد العريسين قائلا "بعد دقائق قليلة من وصول العريسين لقاعة الاحتفال، ومع بدء حفل الزفاف سقط الأب فجأة داخل القاعة، وسط حالة من الحزن والأسى على وجوه الحاضرين".

وأضاف لموقع بوابة الفجر المصري المحلي "الأب كانت تغمره السعاده وسط الحاضرين، آخر حاجة التقط الصور التذكارية مع أولاده وسلم عليهم بعدها وقع ومات، ربنا يرحمه كان من أهل الخير لم يكن يتأخر عن مساعدة أحد".

وأكد محمد أن المتوفى كان يتمتع بصحة جيدة، ولم يسبق له الشكوى من أي مرض، لكنهم فوجئوا بصوت الصراخ "يطغى على صوت الأغاني داخل قاعة الأفراح ليُصدم الجميع بسقوط والد العريسين أرضًا".

وعقب ساعات من الوفاة، شيع مئات من الأهالي بمركز شبراخيت في البحيرة، اليوم السبت، جثمان والد العريسين في مسقط رأسه بعزبة زهرة.

وأكد الأهالي أن الفقيد كان يتمتع بصحة جيدة أثناء احتفاله بزفاف نجليه، فقد كانت أمنيته أن يقيم لهما حفل زفاف في ليلة واحدة، وكان يستقبل الضيوف داخل قاعة المناسبات الخاصة بالفرح.

وأوضح الأهالي أن والد العريسين سقط على الأرض مغشيًّا عليه أثناء دخول نجليه "أحمد وعمرو" إلى قاعة الفرح، وعلى الفور نقل إلى أحد المستشفيات التي وجّهت بتحويله إلى مستشفى دمنهور التعليمي وتوفي فور وصوله إلى المستشفى بأزمة قلبية.