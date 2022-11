عقب انتقادات وعقوبات غربية.. إيران: سلمنا روسيا طائرات مسيرة قبل حرب أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن بلاده سلمت روسيا عدداً محدوداً من الطائرات المسيرة قبل أشهر من بداية الحرب في أوكرانيا، وجاء هذا عقب انتقادات وعقوبات من القوى الغربية ردا على تزويد طهران روسيا بهذه الطائرات.

وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده "إذا تأكدت من أن روسيا استخدمت المسيرات الإيرانية في حرب أوكرانيا، فسيكون لديها ردة فعل تجاه هذه المسألة".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن وزير الخارجية قوله "هذه الجلبة أثارتها بعض الدول الغربية بأن إيران قدمت صواريخ وطائرات مسيرة لروسيا للمساعدة في الحرب في أوكرانيا، الجزء المتعلق بالصواريخ خاطئ تماما".

وأضاف عبد اللهيان "الجزء المتعلق بالطائرات المسيرة صحيح، زودنا روسيا بعدد صغير منها قبل أشهر من حرب أوكرانيا".

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت كييف عن تصاعد في الهجمات الروسية بواسطة طائرات مسيرة انتحارية على البنية التحتية المدنية في البلاد، لا سيما استهداف محطات الطاقة والسدود، باستخدام طائرات "شاهد-136" إيرانية الصنع، وهو ما نفته روسيا.

ونقلت "إرنا " عن عبد اللهيان قوله إن طهران وكييف اتفقتا على مناقشة مزاعم استخدام طائرات إيرانية مسيرة بأوكرانيا قبل أسبوعين، لكن الأوكرانيين لم يحضروا الاجتماع المتفق عليه. وقال أيضا "اتفقنا مع وزير خارجية أوكرانيا على تزويدنا بوثائق لديهم تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا" لكن الوفد الأوكراني انسحب من الاجتماع المخطط له باللحظة الأخيرة.

وأول أمس الخميس، عرض وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أجزاء من حطام مسيرة إيرانية قال إنها ضربت كييف مؤخرا، وأضاف في تغريدة "يجب على إيران أن تكف عن إمداد روسيا بالأسلحة المستخدمة لقتل الأوكرانيين، أو مواجهة ضغوط وعواقب عالمية أشد صرامة".

During my today’s address at the meeting of G7 Foreign Ministers I demonstrated them a part of an Iranian-made drone which has recently hit Kyiv. Iran must cease supplying Russia with weapons used to kill Ukrainians or face an even stiffer global pressure and consequences. pic.twitter.com/sdTCoAbWk4

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 3, 2022