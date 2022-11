إيلون ماسك يبرّر قرار تسريح نصف موظفي تويتر في كل أنحاء العالم

برّر الملياردير الأميركي إيلون ماسك قرار تسريح نحو نصف عدد الموظفين بشركة تويتر التي اشتراها الأسبوع الماضي.

وقال ماسك -أغنى شخص في العالم- في تغريدة اليوم السبت، إنه لم يكن هناك خيار آخر للأسف أمام تويتر غير تخفيضها لعدد موظفيها وهي تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا.

وأضاف ماسك أن كل موظف مسرّح ستصرف له رواتب 3 أشهر كتعويض، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن المبلغ المطلوب قانونا.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

