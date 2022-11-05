دير شبيغل: ألمانيا ودول أوروبية تعتزم توسيع العقوبات على إيران مع دخول الاحتجاجات في البلاد أسبوعها الثامن

أفادت مجلة "دير شبيغل" -من دون أن تكشف عن مصادرها- بأن ألمانيا و8 دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتزم توسيع العقوبات المفروضة على إيران لتشمل الأفراد والمنظمات المرتبطة بما تصفه بممارسة العنف ضد المتظاهرين هناك.

وذكرت المجلة أنه قُدمت حزمة تضم 31 اقتراحا في بروكسل الأربعاء الماضي تستهدف أفرادا ومؤسسات تابعة لقطاع الأمن، وكذلك الشركات المسؤولة عما تصفه بالقمع في إيران.

وقالت المجلة إن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مضيفة أن فرصة موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة في اجتماعهم المقبل في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كبيرة. في حين لم تدل الحكومة الألمانية بأي تعليق حتى الآن.

وتوترت العلاقات بين إيران والغرب بشكل متزايد مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وبالتوازي مع ذلك، دعا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لارس كلينغبايل إلى فرض عقوبات "شديدة الوضوح" ضد إيران.

وقال كلينغبايل اليوم السبت في مؤتمر للحزب في برلين "يجب تشديد العقوبات مرة أخرى على النظام الإيراني وضد كل من يتحمل المسؤولية هناك. يبدأ الأمر بأشياء مثل مسألة التأشيرات، بحيث يُحظر إصدار التأشيرات هناك، وصولا إلى تجميد الأموال وفرض عقوبات سياسية حقيقية"، مضيفا أن من المقرر البت في طلب مماثل من القيادة التنفيذية للحزب غدا الأحد.

وتشهد إيران احتجاجات اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.

احتجاجات في إيران

وفي السياق ذاته، واصل الطلاب الإيرانيون احتجاجهم، في حين أضرب أصحاب متاجر اليوم السبت، في الوقت الذي دخلت فيه التظاهرات إثر وفاة أميني أسبوعها الثامن.

وتبنت القوات الأمنية إجراءات جديدة لوقف الاحتجاجات في جامعات العاصمة طهران اليوم السبت، عبر تفتيش الطلاب وإجبارهم على إزالة أقنعة الوجه، حسب ما أفاد به ناشطون.

من جهتها، قالت منظمة "هينكاو" الحقوقية -التي تتخذ من النرويج مقرا لها- إن الناس تحدثوا عن "إضراب واسع" في بلدة سقز (مسقط رأس أميني الواقعة في محافظة كردستان)، حيث أُغلقت المحلات التجارية.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران -التي تتخذ من أوسلو مقرا لها- إن 186 شخصا على الأقل قُتلوا على يد القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الحالية.

وأضافت المنظمة أن 118 شخصا آخرين لقوا حتفهم في احتجاجات منفصلة منذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي في سيستان بلوشستان، وهي مقاطعة تقطنها أغلبية سنية في جنوب شرقي البلاد، على الحدود مع أفغانستان وباكستان.

تصريحات بايدن

من جهة أخرى، ندد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعهد خلالها "بتحرير" إيران.

وقال بايدن الخميس الماضي -أثناء مشاركته في حملة لانتخابات التجديد النصفي- "لا تقلقوا، سنحرر إيران. (الإيرانيون) سيحررون أنفسهم قريبا جدا".

ورد رئيسي بالقول إن إيران تحررت بالفعل بعد الإطاحة بالشاه المدعوم من الغرب عام 1979.

وقال في خطابه -إلى الآلاف الذين تجمعوا أمام المقر السابق للسفارة الأميركية (وسط طهران) لإحياء ذكرى اقتحام السفارة عام 1979 من قبل طلاب مؤيدين للإمام الخميني، واحتجاز 52 رهينة- "شبابنا وشاباتنا مصممون ولن نسمح لك أبدا بتنفيذ رغباتك الشيطانية".

وقلل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أمس الجمعة من تصريحات بايدن، وقال للمراسلين "كان الرئيس يعرب عن تضامننا مع المحتجين كما كان يفعل -بصراحة تامة- منذ البداية".

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن تعتقد أن النظام الإيراني يمكن أن يسقط قريبا، قال "لا أظن أن لدينا مؤشرات من هذا النوع".

وأمس الجمعة، أقرت أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم "بايننس" بأن أموالا تخص إيرانيين أو مخصصة لهم تدفقت عبر خدمتها، وربما تتعارض مع العقوبات الأميركية.

وقال المسؤول عن العقوبات في "بايننس" شاغري بوراز "في وقت سابق هذا الأسبوع، اكتشفنا أن بايننس تفاعلت" مع "جهات سيئة" تستخدم عمليات تبادل العملات المشفرة الإيرانية.

وكتب على مدونة الشركة على الإنترنت أن بعض هؤلاء المستخدمين "سعوا إلى نقل العملات المشفرة عبر منصة بايننس". وأضاف أنه "بمجرد اكتشافنا ذلك انتقلنا إلى تجميد التحويلات (و) حظر الحسابات".

ولا توجد منصات عملات رقمية إيرانية خاضعة للعقوبات حاليا، لكن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة تمنع كيانا أو مواطنا أميركيا من بيع السلع والخدمات للمقيمين في إيران أو للشركات والمؤسسات الإيرانية، ويشمل الحظر الخدمات المالية.