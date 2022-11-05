المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: مستعدون لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة

قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة.

وأضاف -في تصريح للجزيرة- أن مفاوضات بلاده مع الجانب الأميركي مستمرة في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أوضح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية أن جهود تشكيل حكومة جديدة بدل المؤقتة قد بدأت بالفعل.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قطر أن المحادثات -التي جرت بين واشنطن وحكومة طالبان بالدوحة- خلصت إلى مخرجات "إيجابية وبناءة" مشيرة أن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل بينهما الفترة المقبلة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة اجتمعوا بوفد من حكومة تصريف الأعمال في جمهورية أفغانستان الإسلامية، على مدى يومين في الدوحة.

وأوضحت "قنا" أنه جرى خلال الاجتماع بحث قضايا سياسية وأمنية وإنسانية، شملت مسائل حرية التنقل وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، ومكافحة الإرهاب.

وفي نفس التوقيت، أعلنت الخارجية الأميركية، في بيان، أن محادثات الدوحة مع حركة طالبان الأفغانية خلال اليومين الماضيين كانت "صريحة واحترافية".

وقالت إن الوفد الأميركي ركز على مخاوف الأمن والإرهاب وتوفير ممر آمن للمواطنين الأميركيين وغيرهم من الرعايا الأجانب و"شركائنا الأفغان".

وشكلت حركة طالبان حكومة مؤقتة في أفغانستان عقب سيطرتها على مقاليد الأمور في البلاد، بعد انسحاب القوات الأميركية منتصف أغسطس/آب 2021.

وقد باءت بالفشل جميع الجهود الدبلوماسية للحركة لتأمين اعتراف دولي بها، حيث تشترط جميع حكومات العالم، وخاصة الغربية منها، من أجل الاعتراف الرسمي، تشكيل حكومة تضم كافة أطياف المجتمع الأفغاني، واحترام حقوق الإنسان.