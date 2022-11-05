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وفاة رضيع بعد رفض المستشفيات استقباله تشعل حالة من الغضب في لبنان

الطفل اللبناني أسعد مصطفى عز الدين
الطفل اللبناني أسعد مصطفى عز الدين (مواقع التواصل)
5/11/2022

أثارت واقعة وفاة طفل لبناني يبلغ من العمر عاما واحدا رفضت المستشفيات علاجه، حالة من الغضب الشديد في الشارع اللبناني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

القصة بدأت عندما تدهورت حالة الطفل اللبناني أسعد مصطفى عز الدين، فأسرع والده -الذي يعمل عسكريا في الأمن- إلى مستشفى عودة في عرسال لعلاج ابنه المريض. لكن المستشفى الخاص بشؤون الولادة، حسبما نقلت صحيفة "النهار" عن عائلة الطفل، "يحتوي على تجهيزات محدودة لم تمكنه من إسعاف نجله".

ووفق الصحيفة "جراء تراجع حالة الطفل، نقلَه والده إلى مستشفى دار الأمل الجامعي حيث استُقبل في غرفة الطوارئ فقط، من دون إدخاله غرفة العناية الفائقة الخاصة بحديثي الولادة، على الرغم من أنه كان يواجه صعوبة، وأصرّ المستشفى على عدم وجود سرير في غرفة العناية".

وأضافت الصحيفة أن "محاولات الأب لإنقاذ ابنه بدفع مبالغ مالية لم تنجح، وفقد الطفل وعيه وسط استحالة تأمين سرير عناية، مما اضطره إلى نقل طفله إلى مستشفى بعلبك الحكومي، الذي أخبره بعدم توافر الأجهزة المناسبة، لينتقل بعدها إلى مستشفى رياق العام، وتوفى الطفل عز الدين قبل أن يصل إليه".

وتصدرت قضية وفاة الطفل أسعد حديث النشطاء والمدونين في لبنان، وسط تنديد وغضب شديدين، واستياء واسع من الوضع الذي تعيشه المؤسسات الطبية والمستشفيات في البلاد.

 

الناشطة اللبنانية سعاد غاريوس نقلت عن والدة الطفل المتوفى قولها "أمس فقدت ابني الذي يكمل عامه الأول بعد أسبوع. أنا من بلدة عرسال ابني أصيب بارتفاع في درجة الحرارة وإسهال. مستشفى عرسال حولتنا إلى مستشفى دار الأمل الجامعي. وقفنا بالطوارئ مثل الكلاب وابني يموت بين يدي. لم يهتم بنا أحد وقالوا لي لا توجد غرفة شاغرة. ابني مات".

البعض اعتقد أن سعاد هي والدة الطفل المتوفى، مما دفعها لأن تغرد مرة أخرى قائلة "تعازيكم للطفل أسعد عز الدين ابن مصطفى عز الدين العسكري بقوى الأمن الذي ركض من مستشفى لمستشفى لينقذ ابنه. بشكركم على محبتكم. لكن بعض التعليقات فهمت أنه ابني. لا هو ليس ابني لكن كل طفل أعرفه يموت هو ابني. هذه الحالة تابعتها بكل محبة، شكرا للجميع على المحبة والتضامن".

وشهدت منصات التواصل في لبنان تعاطفا واسعا مع عائلة الطفل المتوفى، وعبر آخرون عن امتعاضهم وغضبهم من حالة الإهمال والتردي التي وصلت لها المستشفيات في لبنان، وعجزها عن توفير سرير لطفل يحتاج للعلاج وتتركه يفارق الحياة سريعا.

المغرد اللبناني أبو علي غضب غضبا شديدا على المستشفى الذي رفض استقبال أسعد في بعلبك "بسبب عدم قدرة أسرته على دفع تأمين العلاج".

أحد المدونين عبّر عن حزنه الشديد بتغريدة مستنكرا "المستشفى ستنكر ووزير الصحة سيقول أي مستشفى ترفض استقبال مريض ستعاقب. نفس الموال من سنين لليوم والفقراء هم الضحايا الذين يموتون للأسف".

في حين علق آخر قائلا "تتخيلون أنّ هذا الخبر يمر بشكل عادي".

وكتبت المدونة رولا تلج، عبر حسابها على تويتر، "ضحية جديدة من ضحايا العصابات المتحكمة بنا".

وقالت وسائل إعلام محلية في لبنان إن مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة شرعت في فتح تحقيق في حادثة وفاة الطفل أسعد عز الدين في مستشفى في البقاع.

المصدر : الصحافة اللبنانية + مواقع التواصل الاجتماعي