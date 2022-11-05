أثارت واقعة وفاة طفل لبناني يبلغ من العمر عاما واحدا رفضت المستشفيات علاجه، حالة من الغضب الشديد في الشارع اللبناني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

القصة بدأت عندما تدهورت حالة الطفل اللبناني أسعد مصطفى عز الدين، فأسرع والده -الذي يعمل عسكريا في الأمن- إلى مستشفى عودة في عرسال لعلاج ابنه المريض. لكن المستشفى الخاص بشؤون الولادة، حسبما نقلت صحيفة "النهار" عن عائلة الطفل، "يحتوي على تجهيزات محدودة لم تمكنه من إسعاف نجله".

ووفق الصحيفة "جراء تراجع حالة الطفل، نقلَه والده إلى مستشفى دار الأمل الجامعي حيث استُقبل في غرفة الطوارئ فقط، من دون إدخاله غرفة العناية الفائقة الخاصة بحديثي الولادة، على الرغم من أنه كان يواجه صعوبة، وأصرّ المستشفى على عدم وجود سرير في غرفة العناية".

وأضافت الصحيفة أن "محاولات الأب لإنقاذ ابنه بدفع مبالغ مالية لم تنجح، وفقد الطفل وعيه وسط استحالة تأمين سرير عناية، مما اضطره إلى نقل طفله إلى مستشفى بعلبك الحكومي، الذي أخبره بعدم توافر الأجهزة المناسبة، لينتقل بعدها إلى مستشفى رياق العام، وتوفى الطفل عز الدين قبل أن يصل إليه".

وتصدرت قضية وفاة الطفل أسعد حديث النشطاء والمدونين في لبنان، وسط تنديد وغضب شديدين، واستياء واسع من الوضع الذي تعيشه المؤسسات الطبية والمستشفيات في البلاد.

يلي ما بيدفع.. ما الو غرفة ومصيره الموت !! توفي الطفل أسعد مصطفى عز الدين، بعد رفض المستشفى في البقاع ادخاله بسبب عدم وجود مكان شاغر، يذكر ان الطفل يعاني من الإسهال الشديد ولديه عوارض الكوليرا 🤐🤐 pic.twitter.com/QFTy7VYTT2 — 𝙼𝙰𝙻𝙰𝙺 ||ملاڪ (@malaksh88) November 3, 2022

الناشطة اللبنانية سعاد غاريوس نقلت عن والدة الطفل المتوفى قولها "أمس فقدت ابني الذي يكمل عامه الأول بعد أسبوع. أنا من بلدة عرسال ابني أصيب بارتفاع في درجة الحرارة وإسهال. مستشفى عرسال حولتنا إلى مستشفى دار الأمل الجامعي. وقفنا بالطوارئ مثل الكلاب وابني يموت بين يدي. لم يهتم بنا أحد وقالوا لي لا توجد غرفة شاغرة. ابني مات".

مبارح فقدت إبني اللي بعد أسبوع بصير عمرو سنة!!!!!

أنا من قوى الأمن من بلدة عرسال،

إبني صار عليه حرارة وعمل إسهال،

حولونا من عرسال على العناية بمستشفى دار الأمل الجامعي،

وقفنا بالطوارىء متل الكلاب وإبني عم بموت بين إيدينا!!!

ولا اهتموا أبداً، وقالولي إنو ما عندهم غرفة

إبني مات pic.twitter.com/UJ2z2dRA0c — Souad E. Gharios (@souad_gharios) November 3, 2022

البعض اعتقد أن سعاد هي والدة الطفل المتوفى، مما دفعها لأن تغرد مرة أخرى قائلة "تعازيكم للطفل أسعد عز الدين ابن مصطفى عز الدين العسكري بقوى الأمن الذي ركض من مستشفى لمستشفى لينقذ ابنه. بشكركم على محبتكم. لكن بعض التعليقات فهمت أنه ابني. لا هو ليس ابني لكن كل طفل أعرفه يموت هو ابني. هذه الحالة تابعتها بكل محبة، شكرا للجميع على المحبة والتضامن".

تعازينكم لطفل اسعد عز الدين

ابن مصطفى عز الدين عسكري بقوى الأمن. الي ركض من مستشفى لمستشفى ليحكم ابنو .

بشكركم على محبتكم .

بس من بعض التعليقات تبين انو فهمتم ابني.

لا مش ابني بس كل طفل هو ابني بموت مية موته بس اعرف . بس هيدي الحالة تبعتها بكل محبة

شكرا للجميع عالمحبة و التضامن https://t.co/MdwkzvD6ol — Souad E. Gharios (@souad_gharios) November 3, 2022

وشهدت منصات التواصل في لبنان تعاطفا واسعا مع عائلة الطفل المتوفى، وعبر آخرون عن امتعاضهم وغضبهم من حالة الإهمال والتردي التي وصلت لها المستشفيات في لبنان، وعجزها عن توفير سرير لطفل يحتاج للعلاج وتتركه يفارق الحياة سريعا.

المغرد اللبناني أبو علي غضب غضبا شديدا على المستشفى الذي رفض استقبال أسعد في بعلبك "بسبب عدم قدرة أسرته على دفع تأمين العلاج".

*وفاة الطفل أسعد مصطفى عز الدين، وعمره سنة واحدة، بعد امتناع مستشفى في بعلبك عن إدخاله بسبب عدم تأمين تكاليف العلاج* يا عيب الشوم — Abo ali (@Alaa52326768) November 3, 2022

أحد المدونين عبّر عن حزنه الشديد بتغريدة مستنكرا "المستشفى ستنكر ووزير الصحة سيقول أي مستشفى ترفض استقبال مريض ستعاقب. نفس الموال من سنين لليوم والفقراء هم الضحايا الذين يموتون للأسف".

هلئ رح يصير كالآتي : المستشفى رح تنكر ووزير الصحة رح يقول أي مستشفى بترفض إستقبال مريض رح تتعاقب نفس الموال من سنين لهلئ والعترة على يللي راح للأسف https://t.co/sU2lYhWlsg — mustapha (@von_nix_85) November 3, 2022

في حين علق آخر قائلا "تتخيلون أنّ هذا الخبر يمر بشكل عادي".

وكتبت المدونة رولا تلج، عبر حسابها على تويتر، "ضحية جديدة من ضحايا العصابات المتحكمة بنا".

ضحية جديدة من ضحايا المافيات المتحكمة بنا #لبنان_يحكمه_لصوص_واتباعهم_اغبياء https://t.co/LqQk1Wd7Qz — roula talj (@gemina1) November 3, 2022

وقالت وسائل إعلام محلية في لبنان إن مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة شرعت في فتح تحقيق في حادثة وفاة الطفل أسعد عز الدين في مستشفى في البقاع.