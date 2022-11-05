تعرض مراسل إحدى المحطات التلفزيونية في تشيلي لموقف طريف عندما قام ببغاء بسرقة سماعة من أذنه على الهواء مباشرة، وذلك خلال حديثه عن السرقات وانعدام الأمن في البلاد.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة "تشيلي فيزيون" عبر تويتر ظهر الببغاء وهو يقتحم البث المباشر ويقف على كتف المراسل ثم يسرق سماعته ويهرب بها.

#CHVNoticias | Insólito robo de loro a un periodista del equipo de CHV en vivo 👉 PlutoTV https://t.co/b6dNMb9VHt

📺 En vivo https://t.co/JkS0RTKgPL

📡 Señal YouTube https://t.co/JzBMc0OOcJ pic.twitter.com/4J2ymLCb5Q — CHV Noticias (@CHVNoticias) November 3, 2022

وقالت القناة إن المصور التقط المشهد أثناء حديث المراسل عن السرقات وانعدام الأمن، ليتحول الببغاء العجيب إلى نجم على مواقع التواصل في تشيلي بسبب هذه الحادثة الطريفة.