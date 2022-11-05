أخبار|تشيلي

سرق سماعة المراسل وطار.. ببغاء يتحول إلى نجم مواقع التواصل في تشيلي

Government supporters demonstrate demanding assets to be returned to Venezuela, in Caracas
الببغاء تحول إلى نجم في تشيلي بعد هذه الحادثة الطريفة (رويترز-أرشيف)
5/11/2022-|آخر تحديث: 5/11/202203:23 AM (مكة المكرمة)

تعرض مراسل إحدى المحطات التلفزيونية في تشيلي لموقف طريف عندما قام ببغاء بسرقة سماعة من أذنه على الهواء مباشرة، وذلك خلال حديثه عن السرقات وانعدام الأمن في البلاد.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة "تشيلي فيزيون" عبر تويتر ظهر الببغاء وهو يقتحم البث المباشر ويقف على كتف المراسل ثم يسرق سماعته ويهرب بها.

وقالت القناة إن المصور التقط المشهد أثناء حديث المراسل عن السرقات وانعدام الأمن، ليتحول الببغاء العجيب إلى نجم على مواقع التواصل في تشيلي بسبب هذه الحادثة الطريفة.

المصدر : وكالة سند