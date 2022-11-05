شاهد.. مصرع 15 شخصا بحريق مطعم في مدينة كوستروما الروسية

أعلنت السلطات الروسية -اليوم السبت- مصرع 15 شخصا وإصابة 4 آخرين، إثر حريق كبير اندلع الليلة الماضية في مطعم بمدينة كوستروما وسط روسيا، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية.

وقالت إدارة الطوارئ في مقاطعة كوستروما إن الحريق شمل مساحة تبلغ 3.5 آلاف متر مربع، مشيرة إلى انهيار سقف المبنى المنكوب بالكامل.

Rusya'nın Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/VdCuERtc1o — Haber (@Haber) November 5, 2022

وتم إجلاء 250 شخصا من مبنى المطعم، و15 شخصا آخرين من مبنى مجاور له.

وأكد مكتب المدعي العام في كوستروما أن استخدام ألعاب نارية يعتبر من الأسباب المحتملة للحريق.

وذكرت السلطات أنه تم احتواء الحريق الذي شارك في إخماده 50 رجل إطفاء، و20 قطعة من المعدات.