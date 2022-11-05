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شاهد.. مصرع 15 شخصا بحريق مطعم في مدينة كوستروما الروسية

حريق مطعم في روسيا
الحريق شمل مساحة تبلغ 3.5 آلاف متر مربع (مواقع التواصل)
5/11/2022

أعلنت السلطات الروسية -اليوم السبت- مصرع 15 شخصا وإصابة 4 آخرين، إثر حريق كبير اندلع الليلة الماضية في مطعم بمدينة كوستروما وسط روسيا، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية.

وقالت إدارة الطوارئ في مقاطعة كوستروما إن الحريق شمل مساحة تبلغ 3.5 آلاف متر مربع، مشيرة إلى انهيار سقف المبنى المنكوب بالكامل.

وتم إجلاء 250 شخصا من مبنى المطعم، و15 شخصا آخرين من مبنى مجاور له.

وأكد مكتب المدعي العام في كوستروما أن استخدام ألعاب نارية يعتبر من الأسباب المحتملة للحريق.

وذكرت السلطات أنه تم احتواء الحريق الذي شارك في إخماده 50 رجل إطفاء، و20 قطعة من المعدات.

المصدر : الجزيرة + وكالات