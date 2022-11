بينهم العديد من الرضع والنساء.. مناشدات للسلطات الإيطالية السماح برسو 4 سفن تقل مئات المهاجرين

دعت منظمات خيرية إلى وجوب السماح للأطفال الذين يتم إنقاذهم في المتوسط بالنزول في ميناء آمن، في ظل تصاعد الخلاف مع إيطاليا بشأن وصول عدد متزايد من المهاجرين.

وتنتظر 4 سفن إنسانية تقل مهاجرين الحصول على إذن للرسو بشكل آمن في إيطاليا، في ظل تدهور الظروف في البحر جراء سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيرميون بوشمان من منظمة "ميشن لافلاين" التي تشغل سفينة الإنقاذ "رايز أباف" لوكالة الصحافة الفرنسية "لدينا العديد من الرضع على متن السفينة، إضافة إلى نساء مع أطفالهن. نحتاج بشكل عاجل لتخصيص ميناء لنا" من أجل الرسو.

وتعهدت الحكومة الإيطالية الجديدة اليمينية المتشددة التي تولت السلطة الشهر الماضي بتنفيذ حملة أمنية ضد قوارب المهاجرين التي تنطلق من شمال أفريقيا باتجاه أوروبا.

وتحمل سفينة "رايز أباف" الألمانية التي أنقذت 95 شخصا في 3 عمليات الخميس 42 قاصرا بينهم 8 رضع، لا تتجاوز أعمار أصغرهم 7 و10 أشهر.

وأفاد قائد المهمة كليمينس ليدوا بأن "الوضع سيواصل التدهور نتيجة الضغط النفسي الهائل على الأشخاص الذين على متن السفينة".

وتقل السفن الأربع وهي "رايز أباف" و"هيومانيتي 1″ و"أوشن فايكينغ" و"جيو بارنتس" بالمجمل أكثر من ألف شخص أُنقذوا في المتوسط.

وأعلنت إيطاليا الجمعة أنها ستسمح لسفينة "هيومانيتي 1" التابعة للمنظمة غير الحكومية الألمانية "إس أو إس هيومانيتي" بالرسو في مياهها الإقليمية حتى يتمكن الأطباء من إجراء فحوص للركاب.

A medical evacuation of a woman whose pregnancy is at high risk had to be performed on #OceanViking.

Her husband, their 7 y/o daughter & 2 y/o son are still on the ship. Our team can only try to console them.

The 459 remaining survivors must disembark in a Place of Safety now. pic.twitter.com/jgAPBryvEK

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) September 2, 2022