بعدما استدعته للمثول أمامها.. لجنة التحقيق باقتحام الكونغرس تمهل ترامب لتقديم مستندات

قالت لجنة مجلس النواب الأميركي -المكلفة بالتحقيق في اقتحام الكونغرس في يناير/كانون الثاني 2021- إنها منحت الرئيس السابق دونالد ترامب مهلة حتى الأسبوع المقبل للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعائه للإدلاء بشهادته، وهو الاستدعاء الذي انتقده ترامب.

وكانت قد أُرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب، وفق ما أعلنت اللجنة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلة إنها تطلب منه تقديم المستندات بحلول الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، والمثول أمامها للإدلاء بشهادته يوم 14 من الشهر ذاته أو في وقت قريب من ذلك التاريخ.

وتوجد "أدلة دامغة … على أن (ترامب) دبر شخصيا" محاولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020، وفق ما قالت هذه اللجنة.

وتحقق اللجنة في أحداث اقتحام أنصار ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 مبنى الكونغرس (الكابيتول) لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والتي خسر فيها ترامب لفائدة منافسه بايدن.

وقد أدى اقتحام الكونغرس لمقتل 5 أشخاص من بينهم ضابط شرطة، وإصابة أكثر من 140 ضابط شرطة، كما تعرض مبنى الكابيتول لأضرار تقدر بملايين الدولارات.





وقال رئيس اللجنة بيني تومسون من الحزب الديمقراطي، وليز تشيني نائبة رئيس اللجنة من الحزب الجمهوري في بيان "أبلغنا محامي الرئيس السابق بأنه يجب أن يبدأ تقديم المستندات في موعد أقصاه الأسبوع المقبل وأنه لا يزال قيد الاستدعاء للإدلاء بشهادته اعتبارا من 14 نوفمبر/تشرين الثاني".

كشف الاتصالات

ويسعى أعضاء لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس، والمؤلفة من 7 ديمقراطيين و2 من الجمهوريين، للحصول على مجموعة كبيرة من المستندات من ترامب ستكشف بالتفصيل الاتصالات التي ربما يكون قد أجراها، قبل يوم الاقتحام وما بعده، مع المشرعين وأعضاء الجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى شركائه ومساعديه السابقين.

وتتعلق المستندات بمعلومات توضح بالتفصيل التوجه المحتمل للأشخاص إلى مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، والاتصالات المتعلقة بالجهود المبذولة لتشجيع الولايات على تأخير التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، أو التصديق على قوائم بديلة "لناخبين" يدعمون تسمية ترامب فائزا.

ويتهم ترامب اللجنة بشن هجمات سياسية غير عادلة عليه، ويرفض التحقيق في اتهاماته بتزوير الانتخابات الرئاسية على نطاق واسع. ودأب الرئيس السابق على الإشارة إلى اللجنة على أنها "غير المنتخبة".

ومن المقرر أن تعلن اللجنة خلاصة تحقيقاتها في تقرير استقصائي ينشر بحلول نهاية العام الحالي.