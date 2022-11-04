رئيس المكسيك يعترف بمساعدة شقيقات إمبراطور المخدرات "إل تشابو" للدخول إلى أميركا

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه سبق له أن طلب من مسؤولين في أوائل عام 2020 مساعدة شقيقات تاجر المخدرات المكسيكي الشهير خواكين جوزمان، المعروف باسم "إل تشابو"، لترتيب اجتماع في السفارة الأميركية من أجل طلب تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الرئيس أوبرادور المعروف أيضا باسم "أملو" -وفقا للأحرف الأولى من اسمه- قوله في مؤتمر صحفي أمس الخميس إنه لا يعرف ما إذا كن قد حصلن في نهاية المطاف على التأشيرات.

يشار إلى أن الرئيس المكسيكي كان قد التقى والدة "إل تشابو" في 30 مارس/آذار الماضي وتعهد لها بمساعدتها على رؤية ابنها.

وكانت المكسيك قد سلمت إل تشابو للولايات المتحدة في عام 2016، ويقبع الآن في سجن شديد الحراسة في ولاية كولورادو غربي الولايات المتحدة.

وفي عام 2019، حكمت الولايات المتحدة على "إل تشابو" -الذي يعتبر أقوى مهرب للمخدرات في العالم- بالسجن مدى الحياة، بعدما نقل إلى البلاد 1200 طن من الكوكايين على الأقل خلال ربع قرن، لكن عصابته ما زالت تواصل نقل الجزء الأكبر من المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة.