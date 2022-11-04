وزير الخارجية القطري: مبررات مقاطعة كأس العالم غير موضوعية وبعض الأشخاص لا يقبلون أن يستضيف بلد عربي حدثا كونيا

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المبررات المقدمة لمقاطعة كأس العالم قطر 2022 لا تستند إلى الموضوعية، مشيرا إلى وجود كثير من النفاق في الهجمات التي تستهدف بلاده، والتي تتجاهل كل الإنجازات التي حققتها.

وأضاف -في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية- أن تلك المزاعم يرددها عدد قليل من الأشخاص في 10 دول على أقصى تقدير، وهؤلاء لا يمثلون بقية سكان الكوكب.

ولفت إلى أن أكثر من 97% من التذاكر بيعت، ومن بين الدول العشر التي اشترت أكبر عدد من التذاكر دول أوروبية مثل فرنسا.

وقال إن كرة القدم ملك للجميع، وليست محجوزة لنادي النخب، وإن 450 مليون عربي مسرورون لأن كأس العالم تقام في منطقتهم.

وأشار إلى أن كل ما تطلبه قطر هو أن يحترم المشجعون قوانين البلد، مشددا على أن قطر قطعت شوطا كبيرا من أجل تغيير تشريعاتها، لكنه لفت إلى أن إصلاح نظام العمل يتطلب وقتا.

وقال إن هناك ثغرات لا تزال موجودة، لكن قطر عازمة على إصلاحها.

وأعرب عن اعتقاده بأن بعض الأشخاص لا يقبلون أن يستضيف بلد صغير من الشرق الأوسط حدثا كونيا مثل بطولة كأس العالم.