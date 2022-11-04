غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة في قطاع غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، هجمات عدة على مواقع في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، بذريعة الرد على إطلاق نار، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وسط القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن مقاتلات إسرائيلية استهدفت بأكثر من 10 صواريخ موقعا للمقاومة الفلسطينية بمخيم المغازي وسط غزة.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات حربية هاجمت موقعا تابعا لحركة حماس وسط القطاع.

وبحسب مصادر الجزيرة، فقد أدت الغارات الإسرائيلية إلى انقطاع التيار الكهربائي وسط قطاع غزة.

كما ذكرت مصادر للجزيرة أن مضادات أرضية تابعة للفصائل الفلسطينية أطلقت تجاه طائرات الاحتلال شمالي القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، الخميس، اعتراض منظومة "القبة الحديدية" صاروخا أطلق للمرة الأولى منذ قرابة 3 شهور تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف القطاع.

وقبل إعلان رصد إطلاق الصاروخ من القطاع، قال الجيش إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات قرب الحدود مع غزة جنوبي البلاد"، مشيرا إلى أن هذه المستوطنات هي "نيريم، وعين هاشولشا، وكيسوفيم".

كما أكد جيش الاحتلال أن قواته "رصدت محاولة إطلاق 3 قذائف صاروخية فاشلة من غزة سقطت داخل القطاع".

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مستوطنين يعيشون في غلاف غزة أبلغوا عن سماع أصوات انفجارات ناجمة عن اعتراضات لصواريخ.

ونقلت وكالة الأناضول عن قناة كان الإسرائيلية الرسمية، أن إطلاق الصاروخ يأتي غالبا ردا على اغتيال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الخميس، الناشط في حركة الجهاد الإسلامي فاروق سلامة، بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وجاء إطلاق الصاروخ أيضا بعد ساعات من إعلان فوز رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية.