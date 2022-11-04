السفير الروسي لدى بريطانيا: لندن متورطة بعمق في الصراع بأوكرانيا

اتهم السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، لندن بالتورط بعمق في الحرب الروسية الأوكرانية، وقال إن الوضع يزداد خطورة.

وأضاف -في حديثه لقناة سكاي نيوز أمس الخميس- أن القوات البريطانية تشارك في خطط تستهدف البنية التحتية الروسية وأسطول البحر الأسود، داعيا إلى تجنب التصعيد.

وكانت روسيا استدعت الخميس السفيرة البريطانية وحذّرت لندن من "عواقب وخيمة"، بعد اتّهامها بريطانيا بمساعدة كييف في تنفيذ هجوم على أسطول موسكو في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "هذه الأعمال العدائية من جانب المملكة المتحدة تنطوي على خطر تصعيد الوضع، وقد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة وخطيرة".

من ناحية أخرى، أعرب خبير عسكري غربي بارز -أمس الخميس- عن اعتقاده بأن القوات الروسية تستعد حاليا للتخلي عن مدينة خيرسون المحاصرة في جنوب أوكرانيا.

وقال الخبير إن القوات الروسية قررت أن "المدينة لا تستحق خوض المعركة"، وحذر من أن القيادة العسكرية الروسية يمكن أن تتراجع عن القرار، حتى لو كانت جميع المؤشرات الحالية تشير إلى الانسحاب.

ولم يبد الخبير اهتماما يذكر بشأن احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية، وقال إنه لا يمكن الاستدلال على أي مؤشرات لحدوث تصعيد من هذا النوع، مشيرا إلى أن موسكو خففت مؤخرا من حدة لغتها الخطابية.