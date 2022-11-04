رئيسي لبايدن: إيران تحررت منذ 43 سنة ولن تتحول لدولة تابعة لكم

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الجمعة إن "الثورة الإسلامية للعام 1979 حررت إيران"، وذلك ردا على تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن "بتحريرها".

وأضاف الرئيس الإيراني -في خطاب بمناسبة ذكرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران في العام 1979- إن واشنطن "نفذت أكثر من 62 عملية انقلاب في دول العالم"، مشيرا إلى أن أميركا "تريد تصوير نفسها كنصير لحرية الأمم".

وكان الرئيس الأميركي تعهد أمس الخميس "بتحرير" إيران، وقال إن المتظاهرين ضد حكومة البلاد "سينجحون قريبا في تخليص أنفسهم"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي عقب وفاة الفتاة مهسا أميني بعد 3 أيام من توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق" في طهران لانتهاكها قواعد اللباس المحتشم.

واعتبر الرئيس الإيراني أن "كل من يقف بجانب الأعمال الفوضوية فإنه يقف إلى جانب الولايات المتحدة ومخططاتها المشؤومة".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة أن رجل أمن تابعا لقوات التعبئة (الباسيج) قتل خلال مظاهرات في محافظة غيلان شمال شرقي البلاد، وأوضحت الوكالة أن متظاهرين طعنوا عنصر الأمن في مدينة لاهيجان بالمحافظة.