"نظام ماسك يعمل".. البيت الأبيض يضطر لحذف تغريدة بعد توضيح تويتر أنها قدمت سياقا مغلوطا

أثارت تغريدة للبيت الأبيض جدلا واسعا عبر المنصات الأميركية بعد أن اضطر لحذفها بسبب إضافة خدمة تدقيق الحقائق من تويتر ملحوظة تتضمن سياقا صحيحا للتغريدة.

ونشر البيت الأبيض تغريدة كتب فيها: "كبار السن يحصلون على أكبر زيادة في شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم خلال 10 سنوات في ظل قيادة الرئيس بايدن".

وبعد نشر التغريدة أرفق بها تويتر تعليقا من ميزة تدقيق الحقائق في المنصة والتي تتيح للمستخدمين إضافة السياق الحقيقي للتغريدات التي قد تتسبب في التضليل.

WOAH – The White House *deleted* its tweet after Twitter placed a fact-check disclaimer on it. pic.twitter.com/1XJKnjRG5V — Joseph A. Wulfsohn (@JosephWulfsohn) November 2, 2022

وتضمن التعليق أن الزيادة جاءت تبعا لقانون عام 1972 الذي ربط تعديلات المزايا التلقائية بمؤشر أسعار المستهلك، وهو المؤشر الرئيسي للتضخم، الذي يشهد أعلى مراحله مؤخرا، وهو ما اضطر البيت الأبيض إلى حذف التغريدة.

اعتراف وسخرية

واعترفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين في وقت لاحق بأن التغريدة لم تكن كاملة، وافتقدت لمعلومات أساسية.

وأثار حذف التغريدة ردود أفعال واسعة عبر المنصات الأميركية، حيث انتقد الجمهوريون محاولة البيت الأبيض نسب إنجازات وصفوها بالوهمية للرئيس الحالي جو بايدن خصوصًا مع اقتراب الانتخابات النصفية المرتقبة الأسبوع المقبل.

كما سخر الكثيرون من إجبار البيت الأبيض على حذف التغريدة، بعد أن أظهر السياق الحقيقي الذي أرفقه تويتر عدم صحة ادعاءاتهم.

من جانب آخر، اعتبر مغردون أن حرص تويتر على توضيح السياق مرتبط باستحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على المنصة مؤخرا، وأن ما حدث سيكون بداية فقط.

The system is working 🤣 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

ومن جانبه، لم يوضح ماسك علاقته بالأمر واكتفى بتعليق ساخر مقتضب ردًّا على إحدى التغريدات وقال: "النظام يعمل"، لكن استمر المغردون في ربط الأمر بوجوده على رأس المنصة.

وبالرغم من أن الميزة ليست جديدة وأتاحها تويتر منذ فترة طويلة، أشار مغردون إلى أن الإدارة السابقة لتويتر كانت "تتساهل" فيما يخص الإدارة الأميركية.

ويأتي ذلك بعد أن أبدى الكثيرون خلال الأيام الماضية تخوفهم من استغلال إيلون ماسك لمنصة تويتر في الصراع السياسي المحتدم خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية الأميركية.