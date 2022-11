"نظام ماسك يعمل".. البيت الأبيض يضطر لحذف تغريدة بعد توضيح تويتر أنها قدمت سياقا مغلوطا

أثارت تغريدة للبيت الأبيض جدلا واسعا عبر المنصات الأميركية بعد أن اضطر لحذفها بسبب إضافة خدمة تدقيق الحقائق من تويتر ملحوظة تتضمن سياقا صحيحا للتغريدة.

ونشر البيت الأبيض تغريدة كتب فيها: "كبار السن يحصلون على أكبر زيادة في شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم خلال 10 سنوات في ظل قيادة الرئيس بايدن".

وبعد نشر التغريدة أرفق بها تويتر تعليقا من ميزة تدقيق الحقائق في المنصة والتي تتيح للمستخدمين إضافة السياق الحقيقي للتغريدات التي قد تتسبب في التضليل.

WOAH – The White House *deleted* its tweet after Twitter placed a fact-check disclaimer on it. pic.twitter.com/1XJKnjRG5V

