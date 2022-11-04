تونس.. الحكم غيابيا على نبيل القروي بالسجن 6 أشهر

نقلت مصادر صحفية عن السلطات القضائية في تونس الحكم غيابيا بالسجن 6 أشهر بحق كل من رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه غازي، بتهمة اجتياز الحدود خلسة عبر ولاية (محافظة) القصرين غربي البلاد.

جاء ذلك وفق تصريحات لرياض النويوي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، مساعد وكيل الجمهورية، أدلى بها الخميس، لإذاعة "موزاييك" الخاصة.

وقال النويوي إن "محكمة الناحية بتالة أصدرت حكما بـ6 أشهر من السجن مع النفاذ العاجل بحق كل من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه غازي القروي بتهمة مغادرة التراب التونسي خلسة عبر ولاية القصرين"، دون مزيد تفاصيل.

وفي أغسطس/آب 2021، غادر القروي وشقيقه النائب في البرلمان المنحل، الحدود التونسية تجاه الجزائر التي اعتقلتهما في تبسة (شرق) لتطلق سراحهما في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ويغادرا إلى أوروبا دون معرفة وجهتهما.

وأشار راديو موزاييك، إلى أنه كان قد تم الاحتفاظ بشخص (لم تسمه) بولاية القصرين، نهاية شهر أغسطس/آب 2021، شبهة تهريب نبيل القروي وشقيقه غازي.

ونبيل القروي رجل أعمال، كان منافسا للرئيس قيس سعيد في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية عام 2019، إلى جانب رئاسته حزب "قلب تونس".

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات استثنائية بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

ومنذ ذلك التاريخ تمت دعوة العديد من النواب للتحقيق في قضايا مختلفة وتم توقيف بعضهم.

وخاض "قلب تونس" والنهضة، وهما الحزبان الأكثر تمثيلا في البرلمان، صراعا سياسيا وخلافات حادة مع الرئيس سعيد قبل أن يقرر تجميد أعمال البرلمان.