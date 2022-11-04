مصر.. وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان

نعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية عبر موقعها الرسمي إبراهيم منير نائب المرشد والقائم بأعماله، والذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 85 عاما في العاصمة البريطانية لندن التي أمضى فيها الـ40 عاما الأخيرة من عمره.

وقالت جماعة الإخوان -في بيان- "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يملؤها الحزن والأسى ننعى إبراهيم منير نائب المرشد العام والقائم بعمله".

ووصف البيان منير بأنه من أبرز رجالات الدعوة وأحد أعلام الجماعة.

وأوضح مصدر في جماعة الإخوان لوكالة الأناضول أنه بعد دفن جثمان منير سيعمل مجلس الشورى العام للجماعة (أعلى هيئة رقابية بالجماعة) على تحديد خليفته.

وتولى منير منصب القائم بالأعمال في عام 2020 في ظل أكبر أزمات الجماعة مع السلطات المصرية، وكان قد تعرض للسجن مرتين بمصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

ويقيم منير في لندن منذ ستينيات القرن الماضي إثر قيود فرضها النظام آنذاك على الجماعة، وهو من مواليد مدينة المنصورة (شمال) عام 1937.