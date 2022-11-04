زيلينسكي يوجه رسالة لنتنياهو بعد فوزه بالانتخابات الإسرائيلية

هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بنيامين نتنياهو على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية وقال إنه يتوقع "فتح صفحة جديدة من التعاون" مع الحكومة الجديدة.

وكتب زيلينسكي على تويتر، دون الخوض في تفاصيل، "تشترك أوكرانيا وإسرائيل في قيم وتحديات.. الأمر الذي يتطلب الآن تعاونا فعالا".

وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية مساء الخميس النتائج الرسمية النهائية لفرز أصوات الناخبين التي أظهرت حصول معسكر أقصى اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة؛ مما يتيح له تشكيل الحكومة.

وخلال الأسابيع الماضية طلبت أوكرانيا مرارا من إسرائيل تزويدها بأنظمة دفاع جوي، إلا أنها لم تفلح في ذلك بعد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قبل أيام إن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وذلك عقب تحذير روسيا من أن أي تحرك إسرائيلي لدعم قوات كييف سيضرّ بشدة بالعلاقات الثنائية.

وأضاف غانتس "لقد أرسلنا طلبا إلى الأوكرانيين لمشاركة المعلومات حول احتياجاتهم من تنبيهات الدفاع الجوي، بمجرد حصولنا على هذه المعلومات، سنتمكن من المساعدة في تطوير نظام إنذار مبكر مدني منقذ للحياة".

وبحسب مصادر عبرية، لا تزال أوكرانيا تتواصل مع الجهات المعنية في إسرائيل، وتطلب أنواعًا خاصة من السلاح، منها صواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيّرة ومنظومة القبة الحديدة الدفاعية، وهو ما تقابله تل أبيب بالرفض دائما.