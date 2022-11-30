أشرف على طفرة اقتصادية غير مسبوقة.. وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين

أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية وفاة الرئيس السابق جيانغ تسه مين، اليوم الأربعاء، عن 96 عاما، ومما يذكر للرئيس السابق نجاحه في قيادة الصين وإخراجها من عزلتها لتصبح قوة كبرى في العالم.

وتولى جيانغ تسه مين السلطة بعد قمع احتجاجات ساحة تيانانمين المطالبة بالديمقراطية عام 1989، وقاد الصين -التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم- لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية.

ونجح في إخراج البلاد من عزلتها الدبلوماسية، وأصلح العلاقات مع الولايات المتحدة، وأشرف على طفرة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن جيانغ توفي عند الساعة 12.13 ظهرا (04.13 بتوقيت غرينتش) في مسقط رأسه في شنغهاي.

ونشرت الوكالة رسالة موجهة من كل من الحزب الشيوعي الحاكم والبرلمان ومجلس الوزراء والجيش للشعب الصيني تتضمن إعلان الوفاة.

وجاء في الرسالة أن "وفاة الرفيق جيانغ تسه مين تمثل فاجعة لا توصف لحزبنا وجيشنا وشعبنا من كافة العرقيات".

ووصفت "الرفيق المحبوب جيانغ تسه مين" بأنه زعيم فريد، وماركسي عظيم، ورجل دولة، وإستراتيجي عسكري، ودبلوماسي، ومقاتل شيوعي أثبت كفاءة لفترة طويلة.